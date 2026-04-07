Sämtliche Gleise nahe Hauptbahnhof München gesperrt: Mann steigt einfach aus

Ein 56-Jähriger ist in den Gleisen kurz vor dem Münchner Hauptbahnhof unterwegs und wird von der Bundespolizei nahe der Hackerbrücke aufgegriffen.

Die Bundespolizei fand den Mann in der Nähe des Stellwerks an der Hackerbrücke.

Weil ein Mann in einem ICE kurz vor der Einfahrt in den Münchner Hauptbahnhof die Notbremse zog und in den Gleisbereich kletterte, musste die Strecke gesperrt werden.

Mann im Gleisbereich unterwegs: Züge erhalten Nothalteauftrag

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, betätigte der 56 Jahre alte Deutsche am Sonntag (5. April) gegen 23.20 Uhr die Notbremse des ICE 2845 Berlin-München, löste die Notentriegelung einer Tür und betrat die Gleise.

"Die Notfallleitstelle sperrte daraufhin sämtliche Gleise im Bereich zwischen dem Hauptbahnhof München und der Donnersbergerbrücke. Zudem erhielten alle dort verkehrenden Züge einen Nothalteauftrag", so die dann alarmierte Bundespolizei.

Bundespolizei findet "psychisch auffälligen Mann" in der Nähe der Hackerbrücke

Durch den Vorfall sei es "zu massiven Auswirkungen im Bahnbetrieb des Nah- und Fernverkehrs der Deutschen Bahn" gekommen. Da zunächst unklar gewesen sei, ob sich nicht noch weitere Personen im Gefahrenbereich aufhielten, seien die Gleise erst gegen 0.45 Uhr (Montag, 6. April) wieder freigegeben worden. 98 Züge seien wegen des Zwischenfalls in der Nacht zu spät gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zusammen kamen die Bahnen auf über 50 Stunden Verspätung.

"Bundespolizisten stellten den psychisch auffälligen Mann wenig später in der Nähe des Stellwerks an der Hackerbrücke fest", hieß es weiter. Die Beamten nahmen den 56-Jährigen zur weiteren Abklärung mit zur Wache in der Denisstraße, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,0 Promille ergeben.

Ermittlungen gegen Wohnsitzlosen

Gegen den wohnsitzlosen Mann wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich und der damit einhergehenden betriebsstörenden Handlung eingeleitet.