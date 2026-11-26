Wegen Schwellenerneuerungen kommt es auf der Strecke der S2 zu tagelangen Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr. Wie Fahrgäste an ihr Ziel kommen.

Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten kommt es ab Sonntag zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr der Linie S2. An der Strecke der S2 zwischen Laim und Allach werden Schwellen erneuert. Durch diese Maßnahme kommt es ab Sonntag, 29. November (4 Uhr), durchgehend bis Montag, 7. Dezember (3 Uhr), zu umfangreichen Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr.

Zwischen Allach und Laim entfällt der Betrieb der S2, die Linie wird in zwei Abschnitte geteilt. Im Westen verkehren die Züge nur zwischen Petershausen und Allach sowie zwischen Altomünster und Dachau. Im Osten fahren sie nur zwischen Erding und Moosach. Zusätzlich entfallen alle Verstärkerfahrten des 10-Minuten-Taktes.

S2-Abschnitt gesperrt: So fährt der SEV

Für die betroffenen Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Er verbindet die S2-Stationen Dachau, Untermenzing und Allach mit dem zentralen Umsteigepunkt, dem Bahnhof Moosach. Dort können Fahrgäste in die S1 oder die U3 umsteigen.

Zusätzlich halten die SEV-Busse an den Bushaltestellen Karlsfelder Straße (München) und Friedhof Untermenzing. Der Ersatzverkehr fährt im 20-Minuten-Takt. Zwischen Dachau und Moosach besteht tagsüber durch zusätzliche Fahrten ein 10-Minuten-Takt.

Der Bahnhof Obermenzing wird vom Ersatzverkehr nicht angefahren. Fahrgäste können hier alternativ die Buslinien der MVG nutzen, etwa die Linie 162 zwischen Pasing, Obermenzing und Moosach oder die Linie 180 zwischen Obermenzing und Westfriedhof (U1). Ab/bis Dachau können Fahrgäste als Alternative zum Ersatzverkehr außerdem den Regionalverkehr nutzen.