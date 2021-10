S-Bahn München: Teil der Stammstrecke derzeit gesperrt

Auf der S-Bahn-Stammstrecke kommt es zu Beeinträchtigungen. Der Abschnitt zwischen Isartor und Ostbahnhof ist gesperrt.

München - Seit den frühen Morgenstunden kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke in München zu Beeinträchtigungen. Grund dafür ist die Reparatur an einem Signal am Rosenheimer Platz. Der Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Isartor und Ostbahnhof ist gesperrt.

Die S-Bahnen fahren folgendermaßen:

S1 Freising / Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach. Bitte nutzen Sie alternativ die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach und steigen entsprechend um.

Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach. Bitte nutzen Sie alternativ die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach und steigen entsprechend um. S2 Erding - Petershausen: Die S-Bahnen werden zwischen München Ost und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen.

Die S-Bahnen werden zwischen München Ost und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen. S2 Petershausen - Erding: Die S-Bahnen sind nicht mehr betroffen und verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten.

Die S-Bahnen sind nicht mehr betroffen und verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten. S3 Mammendorf - Holzkirchen: Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. S4 Geltendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. S6 Tutzing - Ebersberg: Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. S7 Wolfratshausen: Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. S7 Kreuzstraße: Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing. Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U2 ausweichen.

Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing. Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U2 ausweichen. S8 Herrsching - Flughafen: Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Sowohl die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts als auch die Bahnen der Linie S20 entfallen.