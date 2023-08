S-Bahn München: Stammstrecke ist im August erneut gesperrt

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen vom 11. bis 21. August mit umfangreichen Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr (SEV) auf der Stammstrecke rechnen.

München - Aufgrund des neuen Bahnsteigs in Laim, Arbeiten an den Weichen am Ostbahnhof und am Isartor, sowie weiteren Bauarbeiten, wird die S-Bahn-Stammstrecke in München vom Abend des 11. August (22.30 Uhr) bis zum frühen Morgen des 21. August (4.40 Uhr) komplett gesperrt. In den Nächten davor und danach kann es ebenfalls zu Einschränkungen kommen.

Neuer Bahnhof und neue Weichen: Stammstrecke in München für zehn Tage gesperrt

In Laim entsteht derzeit ein runderneuerter barrierefreier Bahnhof, an dem künftig die erste und zweite Stammstrecke aufeinandertreffen werden. Als erster Teil des neuen Bahnhofs geht im August ein neues Gleis 1 samt eines neu errichteten Bahnsteigs in Betrieb. Dafür muss das neue Gleis mit der bestehenden Stammstrecke verknüpft werden, anschließend erfolgen Abnahmeprüfungen in der Leit- und Sicherheitstechnik sowie Probefahrten.

Parallel zu diesen Arbeiten nutzt die Deutsche Bahn (DB) die Sperrung der Stammstrecke für Erneuerungen an den Weichen am Ostbahnhof und am Isartor. Durch die beengten Verhältnisse im Tunnel ist die Erneuerung mitsamt der notwendigen Logistik und Belüftung der Baustelle aufwendiger und dauert länger als an der Oberfläche, wie die DB mitteilte. Neben den Arbeiten an den Weichen werden zudem Fahrdrähte an Oberleitungen gewechselt, Signaltechnik erneuert oder Bauwerksfugen abgedichtet.

Stammstrecke in München gesperrt: Das ändert sich im Fahrplan

Durch die Sperrung der Stammstrecke zwischen 11. und 21. August verkehren die S-Bahn-Linien in München wie folgt:

Die S1 fährt nur ab/bis Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fahren die S-Bahnen ohne Zwischenhalt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Feldmoching (U2).

Die S2 West fährt nur im Halbstundentakt und ab Obermenzing ohne Halt bis Heimeranplatz (U5). Zwischen Altomünster und Dachau besteht Pendelverkehr zu den regulären Fahrzeiten.

Die S2 Ost fährt nur zwischen Erding und Ostbahnhof bzw. Leuchtenbergring. Züge der S2 fahren an Werktagen ab Ostbahnhof weiter als S7 nach Kreuzstraße.

Die S3 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Die S4 West fährt ab Pasing ohne Zwischenhalt bis Hauptbahnhof.

Die S4 Ost entfällt an den Wochenenden und am 15. August komplett. An den übrigen Tagen beginnen/enden die Züge am Ostbahnhof und werden dort zur S3 nach Holzkirchen.

Die S6 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Die S7 entfällt zwischen Hackerbrücke und Giesing/Perlach. Am 14. und von 16. bis 18. August entfällt die S7 zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof.

Die S8 entfällt zwischen Pasing und Hauptbahnhof. Zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof (Gleis 5-10) fahren die Züge ohne Zwischenhalt über den Südring. Zusätzlich entfällt der Halt am Leuchtenbergring.

Wegen Stellwerksarbeiten besteht in der Nacht 14./15. August zusätzlich Schienenersatzverkehr (SEV) auf den Linien S4, S6, S8 zwischen Pasing und Geltendorf/Tutzing/Herrsching.

Schienenersatzverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof

Während der Stammstreckensperrung bietet die S-Bahn einen SEV an. Dieser erfolgt im 10-Minuten-Takt. Informationen und Lagepläne der SEV-Haltestellen gibt es auf der Webseite der S-Bahn. Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof können Fahrgäste die U5 nutzen. Diese soll tagsüber im 5-Minuten-Takt unterwegs sein.

Neben SEV und U5 können S-Bahn-Fahrgäste folgende Alternativen nutzen:

Der Regionalverkehr kann zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof genutzt werden.

Die Tram 19 wird in den Abendstunden auf Bestellung der S-Bahn ebenfalls auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet.

U-Bahn-Verbindungen mit der U2 in Feldmoching (S1), Giesing (S3/S7) und Trudering (S4/S6), mit der U3 in Moosach (S1), mit der U5 am Heimeranplatz (S2) und in Neuperlach (S7) sowie mit der U6 am Harras (S7).

Fahrplanänderungen auch in den Nächten vor und nach der Sperrung

Im Zuge der Weichenerneuerung kommt es auch in den Nächten vor und nach der Stammstreckensperrung zu Fahrplanänderungen. Von 4. bis 10. August sowie von 21. bis 24. August fahren jeweils ab circa 22.30 Uhr bis zum Betriebsbeginn des Folgetags keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke. Die Züge beginnen/enden vorzeitig und es ist Schienenersatzverkehr im Einsatz.