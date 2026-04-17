S-Bahn-Chaos in München: Störung soll noch stundenlang dauern

Wegen einer defekten Oberleitung kommt es am Freitag in München zu massiven Einschränkungen im S-Bahnverkehr.

Für Pendler hieß es am Freitagmorgen einmal mehr: "Zähne zusammenbeißen." Eine beschädigte Oberleitung zwischen Ostbahnhof und Giesing sorgte hier für Ausfälle und Verspätungen im Münchner Osten. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Schaden möglichst schnell zu beheben. Das gelang auch, etwa um 11 Uhr wurde die Reparatur wohl beendet. Dennoch, Reisende müssen noch bis voraussichtlich 15 Uhr mit ordentlichen Verzögerungen rechnen.

Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen und Großraumtaxis zwischen Deisenhofen - Ostbahnhof und Perlach - Ostbahnhof eingerichtet, heißt es auf der Störungsseite.