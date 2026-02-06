S-Bahn-Chaos am Wochenende: Was Fahrgäste in München jetzt wissen müssen

Wegen Arbeiten für die zweite Stammstrecke gibt es an diesem Wochenende ein ausgedünntes Angebot auf der ersten. Welche Linien wie fahren - und was Passagiere sonst noch wissen sollten.

Auf der Münchner Stammstrecke gibt es dieses Wochenende nur ein ausgedünntes Angebot an S-Bahnen. Am Samstag und am Sonntag sind von jeweils 4 bis 16 Uhr weniger Linien auf der Stammstrecke unterwegs als sonst, wie die Deutsche Bahn ankündigte. "Die S6 Tutzing wird mit der S8 Flughafen verbunden und verkehrt als einzige durchgehende Linie durch die gesamte Stammstrecke." Zwischen Ostbahnhof und Trudering bestehe zudem Ersatzverkehr. Einzig die S7 fahre wie gewohnt.

Fahrgäste, die von den Einschränkungen auf der zentralen S-Bahn-Strecke durch Münchens Innenstadt betroffen sind, können alternativ auch die U-Bahn oder Regionalzüge nutzen. Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. "Dort sind alle Fahrplanänderungen enthalten", versicherte die Bahn.

Alle Linien außer der S7 betroffen

Im Einzelnen wirken sich die Arbeiten für die im Bau befindliche zweite S-Bahn-Stammstrecke am Ostbahnhof wie folgt aus: Die S1 beginnt bzw. endet am Hauptbahnhof und verkehrt ohne Halt an der Hackerbrücke. Die S2 fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Isartor sowie zwischen Ostbahnhof und Erding, ohne Halt in Leuchtenbergring und Berg am Laim. Die S3 verkehrt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing und Holzkirchen.

Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz, die S5 nur zwischen Kreuzstraße und Giesing. Der Westast der S6 wird mit dem Ostast der S8 verbunden, sodass eine durchgehende S-Bahn-Linie Tutzing – Flughafen entsteht. Die S6 aus Ebersberg endet in Trudering; zwischen Trudering und Ostbahnhof besteht Busersatzverkehr. Die S8 aus Herrsching endet in Pasing. Die S7 fährt regulär. Eine Übersicht über die Sperrungen und die Auswirkungen weiterer Bauarbeiten gibt es auf der Website der S-Bahn München.