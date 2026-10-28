S-Bahn-Baustellen sorgen für Münchner Herbst-Blues

Lediglich die Linien S3, S5 und S8 verkehren Anfang November im 20-Minuten-Takt auf der Stammstrecke. Die übrigen Linien beginnen und enden laut DB vorzeitig.

Wegen Arbeiten für die Zweite Stammstrecke fahren zwischen dem 3. und 6. November weniger Linien durch die bestehende Stammstrecke.

Auch der neue Monat beginnt für die Münchner mit Unannehmlichkeiten im S-Bahn-Verkehr. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind von Dienstag, 3. November (4 Uhr) bis Freitag, 6. November (3.30 Uhr) weniger Linien auf der Stammstrecke unterwegs.

Bauarbeiten für Zweite Stammstrecke schränken Gleiskapazitäten ein

Die DB Infrago baue am Leuchtenbergring eine neue Weiche sowie eine Gleisverbindung auf die Linie S8 ein und sei außerdem mit Arbeiten an den Oberleitungen beschäftigt, heißt es zu den Gründen für die Einschnitte.

"Die Gleiskapazitäten sind dadurch eingeschränkt, und es können nur die Linien S3, S5 und S8 jeweils im 20-Minuten-Takt durch die Stammstrecke fahren. Die übrigen Linien beginnen/enden vorzeitig", teilt die Deutsche Bahn mit.

Das rät die S-Bahn München den Fahrgästen

Wegen des stark reduzierten Angebots sei in den Stoßzeiten mit sehr vollen S-Bahnen auf der Stammstrecke zu rechnen. Die S-Bahn München rät Fahrgästen daher, den Umständen entsprechend zu planen und nach Möglichkeit auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu fahren oder alternative ÖPNV-Verbindungen zu nutzen.

S-Bahn München: So verkehren die einzelnen Linien

Die Linie S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof, ohne Halt an der Hackerbrücke. Die S-Bahn empfiehlt Fahrgästen von und zur Innenstadt in Moosach, Feldmoching oder Hauptbahnhof in die U-Bahn umzusteigen und so die S-Bahn-Stammstrecke zu umfahren.

fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof, ohne Halt an der Hackerbrücke. Die S-Bahn empfiehlt Fahrgästen von und zur Innenstadt in Moosach, Feldmoching oder Hauptbahnhof in die U-Bahn umzusteigen und so die S-Bahn-Stammstrecke zu umfahren. Die Linie S2 verkehrt im Osten nur zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben (Bauarbeiten zwischen Markt Schwaben und Erding). Im Westen fährt die S2 nur zweimal stündlich und ab Laim eine Umleitung zum Heimeranplatz, wo Anschluss zur U-Bahn besteht.

verkehrt im Osten nur zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben (Bauarbeiten zwischen Markt Schwaben und Erding). Im Westen fährt die S2 nur zweimal stündlich und ab Laim eine Umleitung zum Heimeranplatz, wo Anschluss zur U-Bahn besteht. Die Linie S3 verkehrt regulär. Der Zehn-Minuten-Takt entfällt.

verkehrt regulär. Der Zehn-Minuten-Takt entfällt. Die Linie S4 ist nur zwischen Geltendorf und Pasing unterwegs. Die DB empfiehlt Fahrgästen, aufgrund des reduzierten S-Bahn-Angebotes zwischen Pasing und Innenstadt den Regionalverkehr zu nutzen.

ist nur zwischen Geltendorf und Pasing unterwegs. Die DB empfiehlt Fahrgästen, aufgrund des reduzierten S-Bahn-Angebotes zwischen Pasing und Innenstadt den Regionalverkehr zu nutzen. Die Linie S5 verkehrt regulär (zwischen Aying und Kreuzstraße besteht Ersatzverkehr wegen anderer Bauarbeiten).

verkehrt regulär (zwischen Aying und Kreuzstraße besteht Ersatzverkehr wegen anderer Bauarbeiten). Die Linie S6 fährt im Westen nur zwischen Tutzing und Gauting. Wegen Bauarbeiten am Westkreuz besteht zwischen Gauting und Pasing Busersatzverkehr. Im Osten verkehrt sie nur zwischen Ebersberg und Trudering, wo Anschluss zur U-Bahn besteht.

fährt im Westen nur zwischen Tutzing und Gauting. Wegen Bauarbeiten am Westkreuz besteht zwischen Gauting und Pasing Busersatzverkehr. Im Osten verkehrt sie nur zwischen Ebersberg und Trudering, wo Anschluss zur U-Bahn besteht. Die Linie S7 verkehrt regulär.

verkehrt regulär. Die Linie S8 ist von Herrsching kommend ab Ostbahnhof weiter bis Deisenhofen unterwegs und fährt von dort zurück nach Herrsching. Der östliche Linienast verkehrt nur zwischen Flughafen und Johanneskirchen. Zwischen Johanneskirchen und Ostbahnhof besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Achtung: Jeweils von 21 bis 3 Uhr entfällt die S8 zusätzlich auf dem Abschnitt zwischen Pasing und Deisenhofen.

Auf der Linie S5 laufen bereits seit 24. Juli Bauarbeiten. Bis einschließlich 5. November besteht Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Aying und Kreuzstraße.