Rundum vorbereitet: Mit Experten-Tipps Garten, Balkon und Tiere sicher durch Frost bringen

Zwischen Herbstzauber und Wintereinbruch: Das Laub fällt, die Temperaturen sinken – höchste Zeit, Garten und Balkon fit für die kalte Jahreszeit zu machen. Die AZ hat die besten Tipps von echten Gartel-Experten zusammengestellt.

Damit man im Frühling nicht wieder mit einer komplett neuen Ausstattung an Pflanzen starten muss, weil über den Winter alles eingegangen ist, lohnt es sich, seine Pflanzen winterfest zu machen. Oliver Hauck, ein erfahrener Landschaftsgärtner aus dem Münchner Umland, weiß genau, wie man Pflanzen sicher durch Frost und Schnee bringt. Früher war er in einem großen Gartencenter tätig, heute führt er sein eigenes Unternehmen "Starseeds" für Gartendesign.

2024 übernahm er gemeinsam mit einem Team die Pflege der Bepflanzung auf dem Gelände der Adele-Konzerte auf dem Messegelände, die aus rund 800 Pflanzen bestand. Da kämpfte er zwar gegen die Hitze, um die Pflanzen am Leben zu erhalten, doch Oliver Hauck weiß auch, was man bei Minusgraden tun muss.

Um Pflanzen vor Frost zu schützen, kann man sie in Vlies einwickeln. © IMAGO/imageBROKER/Alfred Hofer (www.imago-images.de)

Er sagt: "Bei Pflanzen im Topf gibt es zwei Schwachstellen: der Wurzelbereich und die Pflanze selbst. Eine Pflanze im Erdreich hat ihre Wurzeln durch die Erde geschützt. Bei Pflanzen im Topf auf dem Balkon sind die Wurzeln aber dem Frost rund um den Topf direkt ausgesetzt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfrieren oder Schaden nehmen.

Beim Einpacken gilt: Töpfe kann man mit Luftpolsterfolie schützen – also mit luftundurchlässigem Material. Der Pflanzenteil oben sollte dagegen mit luftdurchlässigen, also atmungsaktiven Materialien wie Vlies umwickelt werden. Würde man die Pflanze oben mit Luftpolsterfolie einpacken, würde sie schwitzen und zu faulen beginnen. Große Töpfe kann man zusätzlich auf Styroporplatten stellen, das isoliert von unten.

Manche Leute schneiden im Herbst viel zurück. Das sollte man nicht tun. Wenn man im dunklen Winter Blätter wegnimmt, produziert die Pflanze weniger Glukose. Und: Wenn es richtig kalt wird, friert der Stock von oben nach unten zurück. Schneide ich jetzt die Hälfte ab, bleibt mir weniger übrig. Lasse ich ihn ganz stehen, kann es sein, dass er nur bis zu 60 Prozent zurückfriert.

Im Garten hilft es, Laub liegenzulassen. Das bietet einen eigenen Frostschutz und liefert beim Zersetzen wichtige Nährstoffe für das nächste Jahr. Wer das Laub wegräumt, nimmt sich den natürlichen Winterschutz und räumt gleichzeitig Insektenlarven und andere nützliche Kleintiere weg, die über den Winter bleiben. Die Natur ist simpel, aber logisch. In Beeten und Töpfen kann man Tannenzweige oder Reisig auslegen. Auch Balkonpflanzen schützt das, wie zum Beispiel die länglichen Blumenkästen, die viel Frostluft abbekommen.

Ob manche Pflanzen im Winter lieber reingeholt werden müssen? Grundsätzlich gilt: Lieber kühl und hell als zu warm und zu dunkel. Das ist die Faustregel. Jede Pflanze betreibt Fotosynthese. Steht die Pflanze zu dunkel, produziert sie weniger Glukose und die Wurzel bekommt zu wenig Nahrung – die Pflanze kümmert."

Winterquartier für Igel – Hilfe für unsere stacheligen Freunde

Wenn im Herbst die Temperaturen sinken, machen sich die Igel in der Stadt auf die Suche nach einem Winterquartier. Da das Nahrungsangebot in den kalten Monaten weitgehend ausbleibt, sind sie darauf angewiesen, ihre kleinen Körper in den Energiesparmodus zu setzen. Solange es noch möglich ist, fressen sie etwa Käfer, Larven, Ohrwürmer, Tausendfüßer oder Spinnen.

Leider gelten Igel mittlerweile als gefährdet, warnt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Jährlich kämen hunderttausende von ihnen im Straßenverkehr zu Tode, schreibt der Nabu auf seiner Seite. In Gärten fehle es derweil an Unterschlupfmöglichkeiten. Keine guten Voraussetzungen. Doch mit ein paar Handgriffen lässt sich den Igeln ein bisserl Lebensraum zurückgeben.

Wenn im Herbst die Temperaturen sinken, machen sich die Igel in der Stadt auf die Suche nach einem Winterquartier. © IMAGO/imageBROKER/Erhard Nerger (www.imago-images.de)

Die Sprecherin vom Tierschutzverein München, Kristina Berchtold, weiß wie: Der Verein beherbergt im Riemer Tierheim auch eine Wildtierstation und nimmt jedes Jahr Tausende Tiere auf, darunter viele Igel. Sie sagt: "Am besten ist es, wenn man möglichst wenig im Garten macht. Igel brauchen eine naturbelassene Unordnung. Wenn man das nicht möchte, kann man zumindest eine unordentliche Ecke lassen – mit Totholz und Laub. Eine andere Möglichkeit sind Igelhäuschen.

Und eine frische Schale Wasser dazuzustellen, ist immer gut. Füttern sollte man nur im Notfall, weil Wildtiere selbstständig bleiben müssen und ihnen ein Übermaß an unnatürlichem Futter schadet. Ob ein Tier unterernährt ist, erkennt man an der Körperform. Ein runder, beziehungsweise tropfenförmiger Igel ist gut ernährt. Ist er länglich kann man akut mit Katzennassfutter aushelfen, bis man sich Rat bei einer Wildtierstation eingeholt hat. Wichtig zu erwähnen ist auch die Gefahr, die von Mährobotern ausgeht. Man sollte sie vor allem nie nachts laufen lassen."

Winterliche Pflanzenwelt – Farbakzente bei Minusgraden

Warme Sonnenstrahlen, Vogelgezwitscher und eine bunte Blumenpracht – bis der Frühling kommt, dauert es zwar noch ein wenig. Doch grau und trist muss es bis dahin trotzdem nicht sein. Andreas Gröger, stellvertretender Direktor des Botanischen Gartens und wissenschaftlicher Leiter des dortigen Freilandbereichs, weiß genau, welche Pflanzen selbst bei Minusgraden im Garten oder auf dem Balkon Farbakzente setzen. Er kennt auch eine gute Alternative zum Weihnachtsstern, die eine freundliche Atmosphäre in die Wohnung zaubert.

"Im Winter werden Farben Mangelware. Jetzt kann man noch das bunte Laub genießen, aber der Wind fegt die bunten Blätter oft schon weg. Was aber noch stehen bleibt, und das bezeichnen wir als Wintersteher, sind Früchte, die im Winter reifen, wie Hagebutten, Vogelbeeren und andere Früchte, die farblich richtig zur Geltung kommen.

Diese Früchte sind auch wichtig für unsere Vögel, da sie eine ganz wesentliche Winternahrung sind. Vögel, die bei uns über den Winter bleiben oder die aus dem Norden zu uns kommen, sind auf diese Früchte angewiesen. Deshalb ist es wichtig, diese Pflanzen nicht zurückzuschneiden.

Auf dem Balkon kann man in den Blumenkästen auch etwas stehen lassen. Also zum Beispiel die Fruchtstände vom wilden Majoran oder was da gewachsen ist. Auch kleine hohle Stängel sind wichtige Überwinterungsplätze für Insekten. Man muss nicht immer alles ratzeputz zurückschneiden. Das gilt für den Balkon und den Garten.

Auch weniger farbenprächtige Pflanzen wie Distelköpfe oder Karden sollte man stehen lassen, damit auch Samenfresser Nahrung finden."

Und für das Fensterbrett? Vielleicht einen Weihnachtsstern? Andreas Gröger sagt: "Als Botaniker und Pflanzenliebhaber finde ich, dass er letztendlich eine Wegwerfpflanze ist. Weihnachtssterne kriegen gerne mal Schädlinge. Das ist dann eine Herausforderung. Und sie schauen dann meistens auch nicht mehr so schön aus. Was hingegen ein bisschen aus der Mode geraten ist, ist das Alpenveilchen. Das sind ganz zierliche, hübsche Pflanzen. Sie blühen im Winterhalbjahr. Dann ziehen sie sich zurück und kommen im nächsten Winter wieder zum Blühen. Sie mögen es nicht zu warm, deshalb sollten sie an einem kühlen Fensterbrett stehen."

Schmankerl für die Vögel: Rezept für Meisenknödel

Im Winter wird das Nahrungsangebot für Vögel knapp. Einige Arten begeben sich dann auf eine Reise in den Süden, um die kalten Monate in wärmeren Gefilden zu verbringen. Andere hingegen sind weniger reiselustig und bleiben auch bei Minusgraden in der Stadt. Dazu zählen etwa Meisen, Spechte, Finken, Sperlinge und Ammern.

Um ihnen den Winter so angenehm wie möglich zu machen, kann man ihnen im Garten oder auf dem Balkon ein paar Vogel-Schmankerl anbieten. Weil gekaufte Meisenknödel aber häufig in Plastiknetzen stecken, die für die Vögel zur gefährlichen Falle werden können, lohnt es sich, sie selbst zu machen.

Meisenknödel ganz ohne Netz – einfach mit einer Kordel oder einer solchen Aufhängung: Beides ist sicherer für die Vögel, denn Plastiknetze können zur Falle werden. © IMAGO/imageBROKER/Erhard Nerger (www.imago-images.de)

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) : Man benötigt 150 Gramm Fett pro Knödel – zum Beispiel Rinder- oder Hammeltalg, den man beim Metzger bekommt. Alternativ kann man auch Kokosfett verwenden, wobei die Vögel tierische Fette in der Regel bevorzugen. Dazu kommen 150 Gramm Körner; besonders gut eignen sich Sonnenblumenkerne, Hanf oder Mohn. Eine Kordel und ein Kochtopf – mehr braucht es nicht:

Das Fett wird vorsichtig in einem Topf erwärmt. Obacht: nicht über den Schmelzpunkt hinaus, sonst fängt es an zu stinken! Wenn sich das Fett bereits bei Zimmertemperatur gut kneten lässt, kann man das Erwärmen auch weglassen. Dann kommen die Körner dazu – je mehr, desto lockerer ist der Knödel, wenn er wieder abkühlt. Mit etwas Speiseöl verhindert man, dass das Gemisch zu hart wird und bröckelt. Anschließend formt man die Knödel, am besten direkt um die Kordel herum, damit sie am Ende fest in der Kugel sitzt.

Nach dem Auskühlen ist das Vogelschmankerl bereit zum Aufhängen. Am besten wählt man dafür ein schattiges Platzerl, damit es in der Sonne nicht zu weich wird.

Da nicht alle Vögel harte Körner mögen, kann man zusätzlich Haferflocken, Kleie, Rosinen oder etwas Obst in Bodennähe verstreuen. Das freut besonders Rotkehlchen, Amsel und Star.

Rasenpflege vor dem Winter: Grün und saftig soll er werden

Zwischen Beeten, Komposthaufen, Obstbäumen und Büschen liegt er wie eine grüne Decke in den Gärten und Vorgärten der Stadt: der Rasen. Für die einen ist er das Aushängeschild ihres Grundstücks, für die anderen die unverzichtbare Fläche zum Bolzen. In jedem Fall bereitet ein gesunder Rasen Hobbygärtnerinnen und -gärtnern große Freude. Doch so einfach zu durchschauen sind die hohlen Halme nicht: Kahle Stellen und braune Flecken können selbst erfahrene Kleingärtner ratlos werden lassen. Wie also wird das Gras wieder grün und saftig, wenn im Frühling die Krokusse zwischen den Halmen hervorsprießen?

Max Lilium ist Gärtner und arbeitet seit 2019 im Garten-Team Mörtl, einem Gartenpflege-Unternehmen aus Haar. Die Mitarbeiter werkeln täglich in Gärten in München und Umland. Dabei kümmern sie sich auch viel um Rasenflächen. Max Lilium ist also ein echter Profi, wenn es um die feinen Halme geht – und er weiß genau, worauf man bei der Vorsorge kurz vor dem Winter achten muss: "Kurz vor dem Winter muss man nicht mehr extrem viel machen. Laub sollte vom Rasen entfernt werden, besonders bei großen Bäumen. Langes Liegen von Laub und Schnee verursacht Nässe, die Pilzbildung verursachen kann und den Rasen schwächt.

Das letzte Mähen vor dem Winter, beziehungsweise das erste Mähen im Frühling würde ich weniger an der Temperatur als an der Grashöhe ausmachen. Wenn der Rasen nach den 5–6 cm Winterhöhe auf 8–9 cm gewachsen ist, mäht man das erste Mal. Dann ist meist die Phase erreicht, in der er wieder stärker austreibt.

Zum Thema Düngen: Unter 10 Grad wächst der Rasen kaum noch, und Dünger wird nur partiell aufgenommen. Düngen lohnt sich also erst im Frühjahr wieder so richtig. Da kann man zum Beispiel organischen Humus ausbringen. Das verbessert das ganze Jahr über die Bodensubstanz. Danach kann man auch mit mineralischem Dünger arbeiten. Damit hat man die schnellste Wirkung. Will ich wenig Stress haben und dem Rasen trotzdem etwas Gutes tun, nehme ich einen organisch-mineralischen Dünger.

Vertikutieren ist ein Relikt von früher und heute nur noch in wenigen Fällen sinnvoll: bei stark moosigen oder sehr dichten Rasenflächen. Es lockert den Boden, verletzt aber auch den Rasen, und ohne anschließende Pflege, haben es Unkräuter viel einfacher, sich anzusiedeln.

Ich persönlich versuche, bei unseren Kunden auch alternative Ideen einzubringen, was die Gartengestaltung angeht. Es kommen jetzt mittlerweile auch immer häufiger Anfragen zu Blumenwiesen. Die sollte man im Frühjahr säen, Richtung Mai. Da ein kleiner Tipp: Bei Blumenwiesensamen werden gerne Rasensamen mit vereinzelten Blumen verkauft. Da sind wir auch schon darauf reingefallen. Da sollte man immer genau schauen. Wir haben da in der Vergangenheit schon viel gelernt. Dieses Jahr haben wir auch das erste Mal bei einem Kunden eine Kräuterwiese angelegt. Ich bin schon gespannt, wie sie sich entwickelt."