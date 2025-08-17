Rund 150 Feierwütige: Polizei löst illegale Party am Flaucher auf

Rund 150 Personen feiern am Freitagabend am Flaucher eine illegale Party mit lauter Musik. Da hagelt es Anwohnerbeschwerden und ruft die Polizei auf den Plan.

Am Flaucher in der Nähe der Brudermühlbrücke löste die Polizei am Freitag eine illegale Party auf. (Symbolbild)

Nicht nur im Uni-Viertel gibt es derzeit Probleme mit Lärmbelästigungen durch feiernde Menschen, auch am Flaucher kam es am späten Freitagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Von dort hagelte es gegen 23 Uhr bei der Polizei reichlich Beschwerden wegen überlauter Musik von Kiesbänken am Flaucher nahe der Brudermühlbrücke.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort erschienen, konnten rund 150 Personen angetroffen werden, die zu lauter Musik feierten und tanzten. Auf Nachfrage der Beamten wollte sich kein Verantwortlicher zu erkennen geben. Als die Einsatzkräfte dann auch noch von einigen Personen umringt wurden, wurden weitere Unterstützungskräfte angefordert. Insgesamt waren am Ende zehn Streifenwagenbesatzungen am Flaucher im Einsatz.

Polizei löst illegale Party am Flaucher auf

Im weiteren Verlauf konnte an einem aufgestellten DJ-Mischpult ein 27-Jähriger aus Hamburg festgestellt werden. Der allerdings bestritt jegliche Beteiligung an der Party, noch der Eigentümer des DJ-Equipments zu sein.

Nachdem die Beamten die Personalien des 27-Jährigen aufgenommen hatten, wurde die illegale Feier aufgelöst, das technische Equipment sichergestellt und eine Anzeige wegen Ruhestörung gegen Unbekannt erstattet.