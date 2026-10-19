Der Bahnmitarbeiter will dem 34-Jährigen mit Handicap lediglich helfen. Der wirft erst mit einer Bierflasche nach dem 27-Jährigen, dann schlägt er den Mann der Security mit der Gehhilfe.

Ein 34-Jähriger aus München hat am Samstagabend im Ostbahnhof mit seinem Rollstuhl eine der Rolltreppen blockiert.

Erst fliegt eine Bierflasche, dann setzt es Prügel

Ein Mitarbeiter der DB-Sicherheit wollte dem Rollstuhlfahrer lediglich helfen. Dafür bekam der 27-Jährige Prügel. Der Rollstuhlfahrer reagierte auf das freundliche Hilfsangebot überaus aggressiv. Erst warf er nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei eine Bierflasche in Richtung des DB-Mitarbeiters, die ihn jedoch knapp verfehlte. Anschließend schlug der 34-Jährige mit seiner Gehhilfe gegen das Bein des Sicherheitsmitarbeiters. Der 27-Jährige klagte infolge des Schlages über Schmerzen am Bein. Eine medizinische Untersuchung oder Versorgung durch den Rettungsdienst war allerdings nicht erforderlich.

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Der 27-Jährige meldete den Angriff dem Bundespolizeirevier München-Ost. Ein weiterer Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte den Angriff beobachtet und konnte Angaben zum Geschehen machen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Rollstuhlfahrer entlassen. Die Bundespolizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.