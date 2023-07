Roland Kaiser 2024 in München: Alle Infos zum Konzert, Termin und Tickets

2024 kommt eine Schlagerlegende nach München – Roland Kaiser spielt als Teil seiner 50-Jahre-Tournee auf dem Königsplatz. Die AZ hat die wichtigsten Infos für Sie zusammengefasst.

München- Nachdem schon Stars wie Coldplay und Taylor Swift für 2024 ihre Konzerte in München angekündigt haben, kommt nun auch die Schlagerlegende Roland Kaiser dazu. Als Teil seiner "50 Jahre – 50 Hits!"-Tournee wird er kommenden Juni auf dem Königsplatz auftreten.

Roland Kaiser 2024 in München: Konzert auf dem Königsplatz

Von Mai bis Ende Juli wird der Sänger in ganz Deutschland auftreten. München ist hierbei am 29. Juni sein einziger Stopp in Bayern. Der 69-Jährige hatte vor knapp 50 Jahren seinen ersten Bühnenauftritt, mit der kommenden Tour will er das jetzt im großen Stil unter dem Motto "RK50 | 50 Jahre – 50 Hits!" feiern.

Wie kommt man an Tickets für Roland Kaiser in München?

Tickets zu seiner Tour gibt es aktuell noch nicht zu kaufen, der Vorverkauf startet ab Montag, 31. Juli, um 10 Uhr exklusiv auf Eventim. Für o2-Kunden mit "Priority Tickets" beginnt der Verkauf bereits drei Tage früher.

Was kosten die Tickets für Roland Kaiser in München?

Wie viel die Tickets für Roland Kaisers Auftritt auf dem Königsplatz kosten werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Preise werden in zwei Wochen beim Vorverkauf bekannt gegeben.