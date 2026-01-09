Entdecken Sie die vielfältigen Rodelhügel Münchens. Von steilen Abfahrten bis zu sanften Hängen – hier ist für jeden etwas dabei!

Auch wenn München keine Berge hat, gibt es doch viele Hügel und Hänge, an denen Kinder und Erwachsene – am besten gemeinsam – eine Riesengaudi beim Rodeln haben können. Die Gelegenheit sollte man diesen Winter nutzen. Wer weiß, wann es wieder genug Schnee gibt, um in der Stadt die Rodelberge hinunterzusausen. Und davon gibt es einige, gut verteilt über die Stadtviertel.

OLYMPIAPARK

Ein Highlight für alle Rodelfans sind diese Hügel im Norden der Stadt. Am Olympiaberg und den Hügeln drumherum treffen sich die Rodelfans besonders gerne, ob steiler Hang oder sanfte Steigung, es findet sich für jeden die richtige Abfahrt. Achtung: Die Pisten an den Flanken sind nur für Geübte zu empfehlen, manche enden sogar an einer Straße oder im See.

Am Nordhang, kurz unterhalb des kleinen Biergartens, gibt es bei richtig viel Schnee eine Snowtubing-Bahn. Ab und an sieht man hier sogar Skifahrer und Boarder. Vom Olympiaberg aus hat man außerdem noch eine großartige Aussicht über die Stadt und am Olympiasee und bei der Olympia Alm gibt’s auch jetzt im Winter (heiße) Getränke und kleine Speisen zur Stärkung.

LUITPOLDPARK

Quasi nebenan, im Luitpoldpark, wartet der nächste Rodelberg. Dessen Besonderheit: Die Piste ist dank Nordlage lange schneesicher – und eine der steilsten Münchens. Es geht also rasant bergab! Der Fußweg am Fuße des Hangs wird deshalb auch gesperrt. Für Ungeübtere gibt es aber auch sanftere Hänge an der Westseite.

Auch hier hat man ganz oben einen sehr schönen Blick über München. Denn ganze 37 Meter geht es hoch. Bei guter Sicht taucht daher sogar die Alpenkette auf. Mit der U2, Tram oder Bus zum Scheidplatz kann man hierher samt Schlitten bequem anreisen.

MONOPTEROS

Zentraler liegt der Englische Garten in der Stadt und hier kann man an den Hängen am Fuße des Monopteros schon auch ordentlich Fahrt aufnehmen. Vielfältig ist es dort nicht unbedingt. Aber ein Highlight ist auch hier der schöne Blick vom Tempel über die Silhouette der Stadt. Und zum Chinesischen Turm oder zum Milchhäusl für eine Stärkung sind es nur ein paar Meter.

THERESIENWIESE

Auch die Hänge an der Bavaria eignen sich wunderbar zum Rodeln. Doch allzu steil sind sie nicht. Hier können sich vor allem Anfänger testen. Die Abfahrten sind kurz. In der Regel wird hier am Ende des Schwungs wie an allen Münchner Rodelpisten mit Strohballen gesichert.

MAXIMILIANEUM

Interessante Mischung: Die Pisten unterhalb des Maximilianeums sind kurz und steil, dafür dauert der Aufstieg auch nicht allzu lang. Und die Kulisse der Maximiliansanlagen inklusive Isarblick ist idyllisch. Am besten erreichbar mit der Tram zum Maximilianeum.

OSTPARK

Sonnenanbeter sind im Ostpark bestens aufgehoben. An diesem Südhang schmilzt der Schnee aber auch rascher. Die Pisten können daher besonders eisig und schnell werden. Wer nach dem Rodeln noch nicht genug hat, kann im Anschluss Eislaufen oder Langlaufen, falls die Loipen bereits angelegt sind. Adresse: Feichtstraße 19.

AUBINGER LOHE

Hier im Naherholungsgebiet im tiefen Westen der Stadt ist oft weniger los als an den zentraleren Orten. Der große Rodelhang geht 25 Meter bergab, aber es gibt auch viele kleinere Hänge für Rodelanfänger.