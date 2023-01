Richard Rigan ist tot: Trauer um den "Elvis von Schwabing"

Die Münchner Kultur-Szene verliert einen ganz Großen. Richard Rigan, besser bekannt als der "Elvis von Schwabing", ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Alte Weggefährten Trauern um den Entertainer.

München - Große Trauer in der Münchner Musik- und Kultur-Szene: Richard Rigan ist tot, der Entertainer ist im Alter von 77 Jahren gestorben – "völlig unerwartet", wie es in den sozialen Medien heißt.

Rigan war in München vor allem als der "Elvis von Schwabing" bekannt. 1978 eröffnete er sein eigenes Lokal, den "Rigan Club", natürlich mitten in Schwabing in der Herzogstraße. Wegen Problemen mit der Nachbarschaft musste er den Club 1986 jedoch wieder schließen. Zuvor traten, neben Rigan selbst, viele Größen der damaligen Rockszene im "Rigan Club" auf – unter anderem war auch Nina Hagen zu Gast.

Richard Rigan ist tot: Weggefährten trauern

Langjährige Weggefährten wie etwa Willy Michl, wie Rigan ein Münchner Original, trauern um den Musiker. "Gute Reise, lieber Richard. Alter Freund, mach's gut", schreibt Michl unter anderem in einem Facebook-Beitrag.

"Würde München dem Rock'n'Roll ein Denkmal setzen, so wäre das nicht eine Elvis-Figur oder eine Abbildung von Chuck Berry. An der Isar würde man das Richard Rigan-Denkmal als Inbegriff des bayerischen Rock'n'Roll enthüllen", schrieb die AZ einst über den Musiker. Es wird deutlich: Mit Rigan hat die Stadt ein echtes Original verloren.