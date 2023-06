Revolutionäre Medizintechnik: Die Geschichte der Münchner Laser-Messen

In dieser Woche finden zwei Laser-Messen in Riem statt. Das Thema hat in München eine lange Tradition.

29. Juni 2023 - 20:50 Uhr | Gaby Mühlthaler

Schon 1973 fand eine weltweit beachtete erste Laser-Messe in München statt. Der damalige Messe-Chef war überzeugt. © Messe München