Rettung nur in München möglich: Baby Liles täglicher Kampf ums Überleben

Die kleine Lile benötigt eine lebensrettende Operation, die in ihrer Heimat Georgien nicht möglich ist – in München allerdings schon! Eine Hilfsorganisation sammelt nun Spenden, um das Kind zu retten.

Tatia Kashibadze mit ihrer knapp neun Monate alten Tochter Lile. Das Baby ist von Geburt an lebensbedrohlich an der Lunge erkrankt. Eine Operation in der Haunerschen Kinderklinik könnte ihr helfen. Um das zu ermöglichen, werden nun Spenden gesammelt.

Zwillinge! Tatia und Rati Kashibadze aus Georgien konnten ihr Glück kaum fassen. Im Juli 2025 sollten sie Eltern von zwei Mädchen werden. Doch gleich nach der Geburt der Schock: Die kleine Kira kam zwar als kerngesundes Baby zur Welt, aber ihre Zwillingsschwester Lile litt vom ersten Atemzug an unter einer lebensgefährlichen angeborenen Stenose, der Verengung des rechten Hauptbronchus.

Was medizinisch nüchtern klingt, ist für die ganze Familie eine Katastrophe – denn Lile schwebt ständig in Lebensgefahr. Sie droht zu ersticken, weil ihr rechter Lungenflügel zu wenig Luft bekommt.

Seit Geburt Dauergast im Krankenhaus

Das kann man hören: Lile atmet laut und rasselnd, den Schleim, der sich in der Lunge sammelt, kann das Baby nicht ausspucken. "Tag und Nacht schweben wir in Angst um unsere Kleine. Zu sehen und zu hören, wie sie leidet, bricht mir das Herz", sagt Mama Tatia. Die junge Frau ist am Ende ihrer Kräfte, psychisch und auch physisch, denn neben der ständigen Aufmerksamkeit für ihr krankes Kind wird sie auch von der gesunden Schwester gebraucht.

Die kleine Lile ist von Geburt an Dauergast im Krankenhaus. Und auch zu Hause muss das Baby fast den ganzen Tag und die ganze Nacht eine Sauerstoffmaske tragen. Zusätzlich bekommt Lile mehrmals täglich Inhalationen und Vibrationsmassagen des Brustkorbs. Weil die Reinigung ihrer Lunge gestört ist, ist die Kleine außerdem extrem anfällig für Infektionen wie Bronchitis und Lungenentzündung.

Nachts und meist auch tagsüber benötigt Lile eine Sauerstoffmaske. © Deutsche Lebensbrücke e.V.



Doch alle Therapien reichen nicht. Die Kleine wird sterben, wenn ihr Bronchus nicht mechanisch gedehnt wird. Diese lebensrettende sogenannte Bronchodilatation ist eine sehr ernste OP, vor allem bei Babys, deren Gefäße sehr eng sind. Die Ärzte in Liles Heimat Georgien führen solche Operationen nicht durch.

Doch in München gibt es die lebensrettende Hilfe: "Die Fachärzte der Haunerschen Kinderklinik in München haben uns versprochen, Lile so schnell wie möglich zu operieren", sagt Petra Windisch de Lates, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lebensbrücke. Die humanitäre Hilfsorganisation unterstützt seit über 35 Jahren bedürftige und kranke Kinder und ihre Familien in Deutschland und weltweit und finanziert ihre Projekte ausschließlich aus Spendengeldern.

6000 Euro fehlen noch für die lebensrettende Behandlung

"Die Ärzte der Haunerschen haben schon vielen Kindern der Deutschen Lebensbrücke geholfen", so Windisch de Lates. "Sie werden auch Liles Leben retten. Vorausgesetzt, wir haben genug Geld für die OP."

Papa Rati arbeitet in einer Baufirma, Mama Tatia kümmert sich den ganzen Tag um Lile und ihre Schwester Kira. Petra Windisch de Lates: "Um Liles Leben zu retten, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Insgesamt kostet die Behandlung etwa 15.000 Euro, dazu kommen Kosten für Flug und Unterbringung. Die Eltern können das nicht alleine tragen."

Der Verein hat schon etwas an Spenden beisammen, "um die 6000 Euro fehlen noch", so Windisch de Lates. Hier hofft sie auf die AZ-Leserinnen und Leser. "Bitte, helfen Sie uns, Baby Liles Leben zu retten. Mit Ihrer Spende können beide Zwillingsschwestern gesund aufwachsen."

So können Sie für Lile spenden: Spendenkonto Deutsche Lebensbrücke, IBAN: DE47 7008 0000 0321 7000 00, Stichwort: Baby Lile. Für eine Spendenquittung bitte Adresse und Verwendungszweck angeben.