Resoluter Gastwirt aus der Münchner Au ringt renitenten Gast nieder 

Ein 49-Jähriger benimmt sich in einem Restaurant in der Au daneben, er ignoriert ein Hausverbot und droht dem Lokalchef mit einer Bierflasche. Der Wirt greift schließlich energisch durch.

Der Gast ist König, heißt die goldene Regel in der Gastronomie – aber nur solange, wie er sich auch zu benehmen weiß. Ein 49-Jähriger sorgte am Donnerstagmittag in einem Restaurant am Kolumbusplatz für Ärger. Der Wirt (42) erteilte dem Mann daraufhin ein Hausverbot. Doch der Gast kam nach kurzer Zeit wieder zurück.

Der Gast bedroht den Wirt mit einer Flasche

Er weigerte sich, zu gehen, und fuchtelte dem Gastwirt zu allem Überfluss auch noch mit einer Bierflasche wild vor der Nase herum, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Der Gastwirt machte kurzen Prozess. Er setzte den 49-Jährigen an die frische Luft und rang ihn vor dem Lokal zu Boden.

Die Polizei greift ein

Eine Polizeistreife kam, erteilte dem renitenten Gast einen Platzverweis. Doch nach einer Stunde war der Mann wieder da. Der 49-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Dabei spuckte er die Beamten an.

49-Jähriger randaliert auf der Polizeiwache

Später in einer Polizeizelle ließ er die Hose runter und urinierte auf den Boden. Der Mann aus Somalia war nach Polizeiangaben betrunken. Eine Blutentnahme wurde bei ihm angeordnet. Der 49-Jährige ist später dem Ermittlungsrichter wegen eines Haftbefehls vorgeführt worden. Er wurde angezeigt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Angriffs, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Exhibitionismus.