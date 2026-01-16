Eine über 80 Jahre alte Frau war am Donnerstagabend bei einem Juwelier in Aubing. Sie kaufte sich ein Armband. Als sie den Laden verließ, wurde sie nach wenigen Metern von einem Mann mit dicklicher Figur überfallen.

Eine mehr als 80 Jahre alte Rentnerin war am Donnerstagabend bei einem Juwelier in Aubing. Sie sah sich einige Schmuckstücke an und kaufte sich dann ein Armband. Gegen 18.15 Uhr verließ sie nach Polizeiangaben das Geschäft. Möglicherweise hatte sie der Täter da bereits im Visier.

Die Seniorin kam mit ihrer Neuerwerbung nicht besonders weit. Auf dem Heimweg wurde sie auf dem Ravensburger Ring plötzlich von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Täter schnappte sich ein Goldkettchen, das die Frau am linken Handgelenk trug. Die völlig überraschte Seniorin hatte keine Chance, sich zu wehren. Die Polizei schließt beim derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht aus, dass der Täter das Opfer bereits beobachtet hatte, als die Münchnerin sich noch in dem Juweliergeschäft aufhielt, und sie dann abpasste, als sie herauskam.

Kleiner Mann mit pummeliger Figur

Der Räuber entkam mit seiner Beute unerkannt. Der Mann hat nach Zeugenangaben eine auffallend dickliche Figur und er ist von kleiner Statur. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Verdächtigen blieb erfolglos.

Opfer leicht verletzt

Die Rentnerin erlitt bei dem Überfall Schürfwunden an der Hand, blieb aber ansonsten unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wert des geraubten Goldkettchens beträgt rund 1000 Euro. Das Kommissariat K21 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterbeschreibung:

Der Mann hat nach Angaben des Opfers ein südländisches Erscheinungsbild, eine auffallend „pummelige“ untersetzte Statur und ist auch auffallend klein.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Donnerstag im Bereich des Ravensburger Rings Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Überfall stehen könnten? Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Präsidium, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.