Renitenter Münchner widersetzt sich Bundespolizei: Sein Hund beißt zu
Ein Wort gab das andere: Am Informationsschalter vom Ostbahnhof sind ein 43 Jahre alter Deutscher und ein 27-jähriger türkischer Mitarbeiter der Deutschen Bahn in Streit geraten. Zuvor soll der Münchner den DB-Angestellten beleidigt haben, teilt die Bundespolizei weiter mit.
Münchner (43) widersetzt sich Bundespolizisten
Alarmierte Bundespolizisten fanden den 43-Jährigen – er hatte sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vom Tatort entfernt – im Bereich der U-Bahn an und nahmen ihn gemeinsam mit seinem Hund zum Revier im Ostbahnhof mit. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks habe die Streife ein Taschenmesser entdeckt, anschließend habe sich der Mann weiteren Maßnahmen der Beamten widersetzt und sei daraufhin gefesselt worden.
Norfolk-Terrier beißt Bundespolizisten
Der 43-Jährige muss sich wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Norfolk-Terrier des Münchners geriet laut Bundespolizei "durch das Geschehen offenbar in Panik" und habe einen Beamten ins Bein gebissen. Der Mann sei "anschließend nicht mehr dienstfähig" gewesen.
- Themen:
- Bundespolizei
- München
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen