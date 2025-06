Religion in der Großstadt: Wie gläubig sind die Münchner noch?

Kein anderes Bundesland hat so viele Feiertage, wie Bayern, die meisten davon christlich geprägt. Doch wie ist es eigentlich bestellt um die Glaubensgemeinschaften in der Landeshauptstadt? Die AZ hat Zahlen und Statistiken zu Religionen in München aufgeschlüsselt.

18. Juni 2025 - 11:26 Uhr