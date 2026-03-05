Reizgasattacke in der Innenstadt: Verdächtiger durch Social-Media-Video identifiziert

Zwei Afghanen werden mit Reizgas attackiert. Der Tatverdächtige kann dank eines Social-Media-Videos identifiziert werden.

Zwei 20-jährige Afghanen mit Wohnsitz in München waren am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr gemeinsam in der Schillerstraße unterwegs. Dort wurden die beiden von einem unbekannten Mann angesprochen. Mitten im Gespräch zog der Mann plötzlich Reizgas und besprühte die beiden 20-Jährigen damit. Im Anschluss an die Attacke ergriff er zu Fuß die Flucht in Richtung Schwanthalerstraße.

Durch das Reizgas erlitten die beiden 20-Jährigen leichte Verletzungen. Ein zufällig vor Ort befindlicher Rettungsdienst versorgte die beiden Männer medizinisch und alarmierte die Polizei.

Reizgasattacke: Video in den Sozialen Medien hilft bei der Tätersuche

Sofort wurde eine Fahndung mit einer Vielzahl von Polizeistreifen eingeleitet, die aber zunächst erfolglos blieb. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte in den Sozialen Medien ein - nicht mit dem Vorfall verbundenes - Video gesichtet werden, mithilfe dessen ein Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Dabei handelt es sich um einen 22-jährigen Afghanen mit Wohnsitz in München.

Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.