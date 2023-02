Reise- und Freizeitmesse "Free" in München: Eine Messe zum Ausprobieren

Ab Mittwoch findet wieder Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse in München statt. Die AZ zeigt, was Sie dort erleben können – und verlost Tickets.

München - Mit dem Radl durch einen Parcours strampeln oder im Kajak durchs Wasser paddeln – das alles ist ab Mittwoch nur wenige Meter voneinander entfernt möglich. Dann öffnet die Reise- und Freizeitmesse free auf dem Messegelände in Riem nach der Corona-Pause endlich wieder ihre Pforten.

Free, das steht für "Freizeit, Reise, Erholung" – und der Name hält, was er verspricht. Denn auf dem Messegelände inspirieren Hunderte Aussteller an fünf Messetagen in sechs verschiedenen Hallen die Besucher dazu, neue Reiseziele und Freizeitaktivitäten zu entdecken.

Das Motto auf der Messe: testen, testen, testen

Alles rund um das Thema Wassersport gibt es in der Halle A6 zu sehen. Hier finden die Besucher unter anderem ein großes Wasserbecken, das 30 Meter lang, 18 Meter breit und 1,3 Meter tief ist – genügend Platz, sogar zum Tauchen. In den vergangenen Jahren wollten viele Interessierte die zahlreichen Wassersportarten testen, das Becken war meistens voll.

Dieses Jahr locken zum Beispiel Kajaks mit Antriebssystem oder SUPs (Stand-up-Paddles, deutsch: Stehpaddel), auf denen man auch Yoga machen kann, ins Wasser. Wer eine dieser Aktivitäten gerne ausprobieren möchte, sollte also rechtzeitig vor Ort sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Auch nebenan, in der Fahrradhalle B6, können Messegäste auf einer der Parcoursflächen selbst aktiv werden. Hier lautet das Motto ebenfalls "testen, testen, testen" – und zwar alle möglichen Gerätschaften auf zwei oder mehr Rädern, sei es ein Mountainbike oder ein Pedelec.

Radlfahren im Sitzen? Auf der Messe können die Besucher das im Fahrrad-Parcours ausprobieren. © Messe München

Die Besucher können so herausfinden, welches Rad am besten zu ihren Bedürfnissen passt. In der Halle sind hierfür zwei große Parcours-Flächen aufgebaut, eine großzügige Radstrecke mit Rampen und eine Mountainbikestrecke mit steinigerem Untergrund.

Besonders angesagt ist seit Corona das Urlaub-Machen in den eigenen rollenden vier Wänden. Alles rund um Camping und die dazugehörigen Fahrzeuge finden die Besucher in den Hallen B4 und B5. Hier können Sie zum Beispiel verschiedene Wohnwagen begutachten und von Experten zum Thema Caravaning und Camping beraten werden.

In den Hallen A4 und A5 finden Urlauber Inspiration für die nächste Reise. Ferien in den Bergen oder am Meer, Entspannungsurlaub oder Abenteuerreise – an den Ständen im Reisebereich können die Besucher verschiedene Reiseziele vergleichen oder den nächsten Urlaub sogar direkt vor Ort buchen.

Auf die Besucher warten regionale Spezialitäten

Urlaub und Freizeit hängt freilich untrennbar mit kulinarischen Erlebnissen zusammen, die auf der Messe nicht zu kurz kommen. An zahlreichen Ständen hat man die Möglichkeit regionale Spezialitäten zu probieren, zum Beispiel am Standort des diesjährigen Partnerlands Kroatien. Hungrige Besucher können etwa im Biergarten an der BR-Showbühne Platz nehmen und das Programm bei einer kleinen Mahlzeit verfolgen, hier werden weltweite Reiseangebote vorgestellt.

Diese Bühne ist dabei nur eine von den vielen Bühnen auf dem Messegelände, auf denen ein abwechslungsreiches Programm, etwa mit Expertenberichten geboten wird. Die Sportbühne ist die Anlaufstelle für alle Wassersport- und Fitness-Begeisterten, während Radlfreunde auf der Fahrradbühne über alle Neuigkeiten aus der Fahrradwelt informiert werden.

Ab Freitag wird die Messe um zwei weitere Hallen, C5 und C6, erweitert. Dann beginnt nämlich die IMOT, die internationale Motorrad Ausstellung. Neben aktuellen Modellen wie Elektro-Motorrädern präsentieren die Aussteller hier auch Zubehör und Bekleidung. Das Tagesticket kostet unter der Woche zwölf Euro – fast vier Euro mehr als 2014. Am Wochenende gilt das Ticket (es kostet dann 15 Euro) auch für die Motorradmesse.

Die AZ verlost Tickets: Gewinnen Sie eine Eintrittskarte

Die AZ verlost 5 x 2 Tickets für die Reise- und Freizeitmesse "Free" - und so machen Sie mit: Schreiben Sie bis Mittwoch (22. Februar, 12 Uhr) kostenlos eine Mail an gewinnen@abendzeitung.de. Geben Sie im Betreff das Stichwort "free" ein. Gewinner werden benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht.

Reise- und Freizeitmesse "Free", 22. bis 26. Februar, IMOT 24. bis 26. Februar, Mi bis So, 10 - 18 Uhr, Messe München, Hallen A4 - A6, B4 - B6, IMOT C5 und C6, Tagesticket online unter , Familienticket nur vor Ort, Mi bis Do 12 Euro, ermäßigt 10, Fr bis So (IMOT inklusive) 15 Euro, ermäßigt 12 Euro