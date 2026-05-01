An der Kreuzung Bayer- und Schillerstraße wird ein Mann schwer verletzt aufgefunden. Er war dort als Putzkraft im Dienst. Die Polizei fahndet nach dem noch unbekannten Täter.

01. Mai 2026 - 13:49 Uhr

Am U-Bahnabgang an der Bayer- und Schillerstraße wurde der verletzte Mann gefunden.

Ein Mitglied einer Putzkolonne ist in der Nacht auf Freitag nahe dem Hauptbahnhof mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden. Gleich mehrere Notrufe von Handys und auch einer Notrufsäule im Hauptbahnhof-Zwischengeschoss gingen gegen 3 Uhr am Freitagmorgen bei der Polizei ein. Wegen der zunächst unklaren Lage schwärmten mehrere Streifen zum Einsatzort aus.

Zeugen hatten den Mann am U-Bahn-Abgang an der Kreuzung Bayer- und Schillerstraße gefunden. Der 43-Jährige mit griechisch-georgischer Staatsangehörigkeit war dort bei der Arbeit. Er kam mit mehreren Wunden, die durch spitze Gewalteinwirkung verursacht worden sind, in eine Klinik, ist aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Schwerverletzter Mann am Hauptbahnhof gefunden

Die Polizei geht davon aus, dass ihm die Verletzungen im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person zugefügt wurden.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, die Spurensicherung war im Einsatz. Aufgrund der Absperrung kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung erbrachte aber keine Hinweise auf den bislang unbekannten Täter. Die Polizei fahndet daher nach diesem.

Versuchtes Tötungsdelikt in München

Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen zur Tat, die als versuchtes Tötungsdelikt gilt, vor allem auf den genauen Tatablauf und den Hintergrund des Geschehens. Hinweise, dass Täter und Opfer sich kannten, gebe es bislang nicht, so die Polizei.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 29100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.