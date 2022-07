Reifen und Katalysatoren gestohlen: Diebe auf Raubzug durch München

Die Münchner Polizei setzt zwei Fahrzeuge fest, in denen teils frisch geklaute Autoteile liegen.

Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter an Ort und Stelle fest. (Symbolbild)

München - Manchmal geschieht eine Straftat direkt vor den Augen der Polizei, wie zuletzt in Garching. Am Mittwochabend konnten Zivilbeamte beobachten, wie jemand einen Reifensatz aus einem Auto hob und in einem Transporter mit bulgarischem Kennzeichen verstaute.

Eine Kontrolle ergab einen Volltreffer. In dem Transporter waren mehrere Reifensätze. Schnell wurde klar, dass es sich um gestohlene Räder mit wertvollen Felgen handelte. Der 34-jährige Bulgare wurde festgenommen, der Transporter samt Reifen beschlagnahmt.

Diebe sägen Katalysator ab

In einem zweiten Fall, Donnerstag kurz nach Mitternacht in Untersendling, bemerkten Zivilpolizisten ein geparktes Auto, in dem zwei Männer saßen. Es kam ihnen verdächtig vor. Sie kontrollierten die Männer. Im Wagen fanden sie: Wagenheber, Sägeblätter, Säbelsäge und das passende Ladegerät.

In der Nähe stand ein geparktes Auto, dessen Katalysator abgesägt wurde. Von dem Teil fehlte jede Spur. Hatten die Männer etwa Komplizen, die mit dem geklauten Katalysator schon weggefahren waren? Es folgte die Festnahme.