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Regen und Sturm – München erwartet nassen Sonntag

Eine Stunde länger schlafen – danach wird es ungemütlich: Regen und kräftige Böen bestimmen den Sonntag in München und Bayern. Am Nachmittag gibt es teils erste Auflockerungen.
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In München soll es am Sonntag fast ganztägig regnen. (Archivbild)
In München soll es am Sonntag fast ganztägig regnen. (Archivbild) © Malin Wunderlich/dpa

Regen, Wind und vereinzelte Gewitter bestimmen heute das Wetter in München und im Rest von Bayern. Das kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 8 und 14 Grad, in höheren Lagen teils nur um 5 Grad.

Im Norden wie im Süden beginnt der Sonntag den Angaben zufolge regnerisch. Erst am späteren Nachmittag soll es nach Angaben des DWD auflockern. Einzelne Schauer seien dabei noch möglich, im Norden seien vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Es herrsche ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen im Flachen und Sturm- oder schwere Sturmböen im Gebirge. 

Regen, Wind und Wolken in München

In München gibt es bis in den späten Nachmittag leicht anhaltenden Regen, ab mittags wird es windig. Die Höchsttemperatur in der bayerischen Landeshauptstadt beträgt 14 Grad. Abends bleibt es wolkig.

Die Schneefallgrenze liegt nach Angaben des DWD zunächst bei etwa 2.500 Metern. In der Nacht seien dann oberhalb von bereits 1.500 Metern ein bis fünf Zentimeter Neuschnee möglich. Nachdem der Sonntag teils von Dauerregen bestimmt ist, bleibt es dem Wetterdienst zufolge zum Start in die neue Woche überwiegend trocken im Freistaat.

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