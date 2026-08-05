Regen am Abend: Unwetter rollt auf München zu

Die Sonne knallt, es bleibt hochsommerlich heiß. Doch spätestens am Freitag sollen die Thermometer bayernweit ein paar Grad weniger anzeigen. Bereits heute ist für München und Oberbayern mit Gewittern zu rechnen.

Blitze zucken über der bayerischen Landeshauptstadt. Am Mittwoch soll es ab 18 Uhr in München gewittern.

Nach tagelanger Hitze sollen sich vor allem im Süden des Freistaates ab Mittwochnachmittag schwere Gewitter entladen. Ein Blick auf den Regenradar zeigt ein Gewitterband, das München und das Umland gegen 18 Uhr erreichen dürfte und sich bis 20 Uhr halten könnte. Bis dahin zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) durchwegs die Sonne vor blauem Himmel. Die Temperatur steigt auf bis zu 36 Grad. Der DWD warnt vor starker Wärmebelastung. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung sei insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen. Heute ist der 3. Tag der Warnsituation in Folge, informiert der Wetterdienst.

In Nordbayern dürfte es der Vorhersage nach weitgehend trocken bleiben. Ab Freitag soll die Hitze merklich nachlassen.

Ein wenig Erholung bietet bereits die Nacht zum Donnerstag mit Temperaturen von 20 bis 16 Grad und mancherorts Regen oder Gewittern.

Am Donnerstag wird es dann wieder heiß – und insbesondere im Süden kann es auch schwül werden. Dort rechnen die DWD-Meteorologen auch mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Bayernweit dürfte es in der Spitze 31 Grad heiß werden.

Am Donnerstag wird es laut der Vorhersage dann wieder heiß - und insbesondere im Süden kann es auch schwül werden. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa

In der Nacht zum Freitag sorgen voraussichtlich Schauer, Gewitter und Temperaturen zwischen 17 und 10 Grad für Abkühlung. Tagsüber soll es noch maximal 29 Grad werden.

Die Waldbrandgefahr im Freistaat bleibt vorerst bestehen.