Rechtsabbiege-Unfall: Betonmischer überfährt Radfahrerin

Am Dienstagnachmittag hat sich im Münchner Osten in der Heinrich-Wieland-Straße ein tödlicher Unfall ereignet.

An der Kreuzung Heinrich-Wieland-Straße/ St.-Veit-Straße wurde eine 80-jährige Radfahrerin von einem Betonmischer überrollt und starb kurz darauf im Krankenhaus.

München muss erneut eine Verkehrstote beklagen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Heinrich-Wieland-Straße, im Stadtteil Neuperlach, eine 80-jährige Radfahrerin aus München von einem Lkw erfasst.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis München mit einem Betonmischer auf der Heinrich-Wieland-Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Kreuzung zur St.-Veit-Straße wollte er an der grünen Ampel nach rechts in diese einbiegen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Radfahrerin wird von Betonmischer überrollt

Zur gleichen Zeit war die 80-jährige Radfahrerin auf dem parallel zur Heinrich-Wieland-Straße verlaufenden Radweg unterwegs, ebenfalls Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung wollte sie, auch bei grüner Ampel, die St.-Veit-Straße geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Lkws mit der Radfahrerin, die dadurch unter das Fahrzeug geriet und von diesem überrollt wurde. Die 80-Jährige wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Ob der Lkw-Fahrer die Radlerin nicht sehen konnte, weil sie sich im toten Winkel befand, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Beim Lkw-Fahrer wurde, wie in diesen Fällen üblich, ein Alkoholtest durchgeführt, dieser was allerdings negativ.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Heinrich-Wieland-Straße teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet, sodass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kam.