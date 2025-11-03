Rechnung zu hoch: Zwei Leverkusen-Fans gehen in München auf Taxifahrer los

Nach dem Bundesligaspiel Bayern gegen Leverkusen in der Allianz Arena: Polizei ermittelt gegen zwei Leverkusen-Fans wegen Raub und Körperverletzung. Es geht um 30 Euro.

Die Bayern schlugen Leverkusen in der Allianz Arena mit 3:0 Toren. Gegen zwei Gast-Fans ermittelt die Polizei wegen Raubes und Körperverletzung.

Nach der 0:3-Pleite beim Spiel Leverkusen gegen den FC Bayern wollten die beiden 36 und 37 Jahre alten Fußballfans aus NRW am Samstagabend nur noch möglichst schnell in ihr Hotel nach Garching.

Sie stiegen in das Taxi eines 51-Jährigen aus München.

Die gut acht Kilometer lange Fahrt von der Allianz Arena nach Garching dauerte etwas mehr als elf Minuten. Als sie am Hotel ankamen, wollten die beiden Fahrgäste die Rechnung nicht bezahlen: 30,90 Euro zeigte das Taxameter an. Doch das war den beiden Leverkusen-Fans offenbar zu teuer. Sie wollten nur einen Zehner bezahlen.

Der Streit zwischen den beiden Männern und dem Taxifahrer eskalierte. Dabei griff der 36-Jährige den Chauffeur nach Angaben der Polizei mit einer Eisenstange an. Der Taxler wurde am Knie verletzt und erlitt zudem Prellungen und Schürfwunden.

Kripo ermittelt wegen Raub und Körperverletzung

Zwei Zeugen, die den Streit beobachtet hatten, griffen ein und halfen dem 51-Jährigen. Eine Hotelangestellte verständigte den Polizeinotruf. Der 36-Jährige rannte davon. Er und sein Freund wurden von Polizisten festgenommen.

Der 37-Jährige hatte laut Alkotest 1,6 Promille im Blut, sein Begleiter war ebenfalls angetrunken. Der 36-Jährige und der 37-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen beide Verdächtige wird nun unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung ermittelt.