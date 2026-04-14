Reaktionen zum Maibockanstich: "Wie man in Bayern sagt: Der hat eahna sauber eigschenkt!"

Django Asül derbleckt beim Maibockanstich 2026 die gesamte politische Landschaft – und bekommt grandioses Feedback dafür. Vom Ministerpräsidenten Söder bis zu Fußball-Legende Paul Breitner: Das sind die Reaktionen auf die Rede im Hofbräuhaus.

„Das ist typisch bayerisches Lebensgefühl gewesen – austeilen ohne zu verletzen. Im Vergleich zum Nockherberg einfach entspannter. Er nimmt sich nicht so ernst, wir nehmen uns nicht so ernst und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten eine ganz gute Botschaft.“ – Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

„Der Django ist unübertroffen. Es ist kein belehrender Humor, sondern ein augenzwinkernder. Genau das würde ich mir beim Nockherberg wünschen.“ – Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger

„Es war gut, fast besser als am Nockherberg. Django Asül hat das Ganze rundherum beleuchtet. Und was will man mit 87 mehr, als dass man noch zweimal erwähnt wird!“ – CSU-Grande Theo Waigel

"Unheimlich gelacht" – Das sagen die Promis zu Djangos Derblecken

„Handwerklich wirklich nicht zu toppen! Dem Markus Söder hat’s recht gefallen, das sagt, glaube ich, alles! Djangos Erfolgsrezept ist Zuverlässigkeit. Und das passt ja zur CSU – die will ja auch nicht gehen.“ Kabarettistin Luise Kinseher

„Wie immer auf den Punkt gewesen, aber trotzdem charmant. Wir haben unheimlich gelacht, es war superlustig!“ – Sänger Patrick Lindner

„Spritzig! Der Ministerpräsident kam erstaunlich wenig vor. Ich weiß nicht, ob’s ihn gefreut hat, aber es war erfrischend, dass die ganze Bandbreite Bayerns gezeigt wurde.“ – Landtags-Vizepräsident Markus Rinderspacher (SPD)

„Der Django hat geliefert. Ich fand es gut, dass die Kommunalpolitik so einen großen Raum eingenommen hat, weil in der politischen Landschaft fällt die immer so ein bisschen runter. Dabei ist sie das Herzstück der Demokratie.“ – Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze

Das sagt der Hofbräu-Wiesn-Wirt zum Maibockanstich 2026

"Wieder sehr, sehr gut! Ich freue mich jedes Jahr drauf! Füracker spricht ja auch jedes Jahr sehr sehr witzig und gut. Es ist natürlich ganz anders, weil der Django kann ja allen sagen, was er sich vorstellt. Der Füracker muss ein bissl vorsichtig sein. Gerade dieses Jahr hat er sich selbst ein bisschen auf den Arm genommen, das fand ich toll! Django hat mich noch nie enttäuscht. Wieviel Maibock schaffen Sie? „Ich habs noch nicht ausprobiert!“ – Hofbräu-Wiesn-Wirt Günter Steinberg

„Dieser Auftritt ist das, was ich von einem Kabarettisten erwarte. Tiefgehend, für manche Herrschaften hier sicherlich ein bisschen schwer zu verdauen, aber das gehört dazu. Ganz anders als der Nockherberg.“ – Fußball-Legende Paul Breitner

„Wie man in Bayern sagt: Der hat eahna sauber eigschenkt! Er spricht mir sehr aus dem Herzen. Ganz was anderes als am Nockherberg. Der Zinner war vielleicht ein bisserl zu brav – aber vielleicht ändert sich das nächstes Jahr?“ – Schauspielerin Gitti Walbrun