RE nach München: Betrunkener beleidigt Zugbegleiterin und attackiert Polizei

Ein Mann fährt ohne Fahrschein mit dem Zug. Bei der Kontrolle rastet er aus.

In einem Zug ist der Mann ausgeflippt. (Symbolbild)

München - Am Donnerstag ist ein 44-Jähriger in einem Regionalzug von Pasing zum Hauptbahnhof ausgerastet. Er beleidigte eine Zugbegleiterin und leistete Bundespolizisten gegenüber Widerstand.

Am Nachmittag stieg ein Mann in einen Zug, der von Murnau nach München fuhr. Als ihn eine Schaffnerin kontrollierte, beleidigte der Fahrgast die Schaffnerin, wurde aufdringlich und gab Parolen aus der NS-Zeit von sich. Zudem hatte er keinen Fahrschein. Die Frau alarmierte die Bundespolizei, die den Mann am Hauptbahnhof aufgreifen konnte.

München Hauptbahnhof: Mann attackiert Bundespolizisten

Den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann unkooperativ. Er führte keinerlei Ausweisdokumente mit sich, weshalb er die Polizei auf die Dienststelle begleiten musste. Weil er sich wehrte, wurde er gefesselt. Auf der Wache versuchte er die Bundespolizisten zu treten und zu schlagen.

Der Wohnsitzlose war stark alkoholisiert (2 Promille) und konnte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Gegen ihn wird wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, versuchter Körperverletzung, Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.