Razzien wegen Hasskriminalität: Polizei durchsucht Wohnung in Moosach

Insgesamt sind mehr als 15 Menschen im Visier der Ermittler, neun davon in München. Unter anderem durchsuchten die Beamten am Dienstagmorgen die Wohnung einer Verdächtigen in Moosach.

22. März 2022 - 08:21 Uhr, aktualisiert am 22. März 2022 - 10:00 Uhr | AZ

dpa/Peter Kneffel 8 Polizeibeamte stehen in den frühen Morgenstunden, während einer bayernweiten Polizeiaktion gegen Beleidigungen von Politikern, vor dem Haus einer verdächtigen Person. dpa/Peter Kneffel 8 Polizeibeamte haben in den frühen Morgenstunden unter anderem den Laptop der Verdächtigen sichergestellt.