Kurz vor 1 Uhr nachts stürmen 100 Polizisten den Betrieb. Gegen den Veranstalter, einen Gastwirt, wird wegen verbotenen Glücksspiels ermittelt. Die Fahnder beschlagnahmen rund 20.000 Euro in bar. So lief die Razzia ab.

Ein Lokal im Münchner Süden: Professionelle Spieltische, darauf liegen Pokerchips und Karten. Die Polizisten haben bei der Razzia die Lage eingefroren, wie sie es nennen. Keiner darf sich rühren. Die Beamten vernehmen einige Verdächtige, die an der illegalen Pokerrunde teilgenommen haben.

Die Männer saßen an den Spieltischen, darauf lagen Pokerchips, Bargeld und Karten. 28 waren es, die zu der illegalen Glücksspielrunde in das Lokal in der Landsberger Straße gekommen waren. Gegen den Veranstalter und 18 weitere Personen ermittelt das Kommissariat 33, zuständig für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität.

Bei so einer Razzia muss alles ganz schnell gehen. "Die Lage einfrieren", nennen das die Ermittler. Keiner der angetroffenen Spieler soll Gelegenheit haben, sich zu verdrücken, auf die Toilette zu verschwinden oder seine Geldscheine wieder unauffällig vom Tisch zu nehmen, um sie einzustecken.

Lokal ist seit Monaten unter Beobachtung

In dem Lokal wurden Poker und Barbut gespielt, ein türkisches Glücksspiel. "Barbut ist ein sehr schnelles Spiel, bei dem man auch sehr schnell viel Geld verlieren kann", erklärt Guido Rissmann vom K33. Er und sein Team kennen die Szene und machen regelmäßig in verdächtigen Lokalen Kontrollen.

Das Lokal in der Landsberger Straße hatten die Fahnder bereits seit Juni im Visier. Es gab Hinweise, dass dort regelmäßig illegale Glücksspielrunden mit ständig wechselnden Teilnehmern veranstaltet werden. Das Ganze geschah nicht heimlich in einem versteckten Hinterzimmer, sondern ganz offen im Gastraum.

Fahnder haben drei Veranstalter im Visier

Der Veranstalter der illegalen Glücksspielrunde, der 62-jährige Wirt des Betriebs, war überrascht von der nächtlichen Razzia. Doch der in München lebende Türke hatte sich schnell wieder im Griff. "Er gab sich gelassen", sagt Guido Rissmann. Der Gastronom tat so, als sei die Pokerrunde die normalste Sache der Welt. Unrechtsbewusstsein oder gar ein schlechtes Gewissen waren ihm nicht anzumerken.

Die Fahnder hatten an dem Samstagabend vor fast zwei Wochen noch zwei weitere Verdächtige aus der Glücksspielszene im Visier: einen 61-jährigen Mann aus der Türkei und eine 40-jährige Frau aus Litauen. Beiden wird die Veranstaltung illegaler Glücksspielrunden vorgeworfen. Doch die zwei Verdächtigen waren an dem Abend nicht in dem Lokal. Die Litauerin soll sich inzwischen ins Ausland abgesetzt haben. Der 61-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Ermittlungen gegen 18 Verdächtige

Gegen 18 Personen aus der Poker- und Würfelrunde, fast ausschließlich türkische Staatsbürger, so die Polizei, wurde ein Verfahren wegen illegalen Glücksspiels eingeleitet. Die Männer sind zwischen 28 und 69 Jahre alt. Manche sind Neulinge, andere alte Zocker aus der Szene. Gespielt wurde in der Runde offenbar um große Summen. Insgesamt rund 20.000 Euro haben die Ermittler bei der Razzia beschlagnahmt. Zudem wurden Kartendecks und Pokerchips sichergestellt. Morgens um 5.30 Uhr rückten die rund 100 Beamten, darunter auch Polizisten des USK, des Unterstützungskommandos wieder ab.

Fahnder von K33 bei einer Razzia in einem Kellerlokal im Bahnhofsviertel. Fotos: Ralph Hub © Ralph Hub

"Es besteht der Verdacht, dass bei solchen Runden zumindest ein Teil der Einsätze aus illegalen Geschäften stammt und mit Hilfe solcher Pokerrunden gewaschen werden soll", sagt Guido Rissmann. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Fahnder regelmäßig auf Hinweise, die auf Strukturen der Organisierten Kriminalität schließen lassen.