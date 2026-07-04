Am Samstag (4.7.) dürfen Sie 25 Dachgärten in ganz München besichtigen – darunter auch solche, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Wer sich vorher anmeldet, kann dort sogar Pop-up-Yoga machen, mit Weitblick

Auf der Dachterrasse der "Färberei" in Untergiesing garteln Viertelbewohner regelmäßig zusammen. Beim "Tag der Münchner Dachgärten" am Samstag (4.7.) dürfen Besucher sich das von 11 bis 15 Uhr anschauen.

Einige Dach-Oasen der Stadt kennen (und lieben) die Münchnerinnen und Münchner längst. Der Kulturdachgarten am Fat Cat auf dem alten Gasteig dürfte dazuhören. Oder die "Küche im Kraftwerk" auf dem großen Kare-Möbelhaus in Obersendling.

Dabei gibt es noch sehr viele mehr. Wussten Sie, dass das Stelzenhaus Dante II am Reinmarplatz in Gern eine 400 Quadratmeter große Dachterrasse mit Sandkasten, Spielküche und Rutsche hat, die alle Hausbewohner nutzen dürfen? Dass es in der Lilienthalallee ein Bürohaus mit einer großen Rooftop-Lounge auf den Dach gibt, von der aus man bis zur Allianz Arena schauen kann? Und dass im Wohnquartier am Südpark etliche Bäume und fast 5000 Stauden gepflanzt sind, Bewohner dort garteln, entspannen und sich zum Ratsch treffen können?

Ab 11 Uhr bei "Rauf aufs Dach" zu besichtigen: die Dachterrasse mit "Küche im Kraftwerk" auf dem Kare-Möbelhaus in Obersendling. © Kare

25 Dächer in der ganzen Stadt

All das und noch viel mehr kann man sich am Samstag (4.7.) bei "Rauf aufs Dach" anschauen, dem "Tag der Münchner Dachgärten", den es auch schon im vergangenen Sommer gegeben hat. Diesmal sind 25 Münchner Dächer zu besichtigen. Einige davon sind an normalen Tagen nur für Menschen zugänglich, die dort wohnen oder arbeiten.

Auch das „Artenschutzdach“ des Gambino-Hotels im Werksviertel kann am Samstag besichtigt werden. © Ivana Bilz/Urkern

Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Das städtische Planungsreferat will mit diesem Aktionstag zeigen, was Münchens Dächer den Stadtbewohnern an zusätzlichem Grün- und Freiraum bieten können: Begrünte Dächer sind Lebensraum auch für Tiere und Pflanzen, sie puffern Regenwasser ab (und entlasten die Kanalisation), kühlen bei Sommerhitze – und wenn Photovoltaikanlagen draufstehen, tragen sie auch noch zur nachhaltigen Energieversorgung bei.

Das genossenschaftliche Wohnprojekt Rio Riem hat mehrere begrünte Dachterrassen. Die kann man bei einer Führung genauer anschauen. © K.-R. Klebe

Die Dächer der Wohngenossenschaften

Die Dächer, die besichtigt werden können, sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Heuer sind Genossenschaften (wie die Wohnprojekte von Wagnis) besonders engagiert. Sie öffnen ihre Dächer in Riem, am Ackermannbogen, im Domagkpark und in Freiham. Ebenfalls besuchen darf man beispielsweise den Dachgarten des Studierendenwohnheims an der Schwere-Reiter-Straße mit seinen Stauden, Sträuchern, Sitz- und Liegebänken.

Weit über München schauen kann man vom Dach der Ten Towers in Berg am Laim. Auch hier findet eine Führung statt. © Johanna Simon

Ausblicke von den Ten Towers

Oder das Dach der Jugendkultureinrichtung Färberei in Untergiesing, wo Menschen aus dem Viertel im Community Garten gemeinsam garteln.

Einen der tollsten Ausblicke dürfte das Dach der Ten Towers östlich des Ostbahnhofs bieten – der Bürokomplex mit fünf Turmpaaren soll in den nächsten Jahren zu einem gemischt genutzten Gebäude umgebaut werden, unter anderem für Azubiwohnungen.

Auf dem Dach des M1 der Macherei in Berg am Laim gibt es eine 160-Meter-Tartanbahn. Hier findet ein Laufkurs statt. © N. Hamel/ Cee Cee Creative

Laufkurs und Pop-up-Yoga

Neu ist, dass heuer auf einzelnen Dächern besondere Aktionen angeboten werden. Die Macherei in Berg am Laim etwa bietet einen Laufkurs an (der ist allerdings schon ausgebucht). Auf dem Kulturdachgarten am Fat Cat gibt es morgens zwei kostenlose Yogastunden. Auf der Stadt-Hochalm im Werksviertel dreht sich alles um Schafe. Und auf den noch relativ neuen öffentlichen Dachterrassen am Schwabinger Elisabethmarkt kann man nach der Führung zusammen brotzeiteln.

Der Kulturdachgarten (Fat Cat) auf dem ehemaligen Gasteig bietet am "Tag der Münchner Dachgärten" Pop-up-Yoga-Kurse und eine Führung an. © Marcus Hassler

AZ-Info: Events mit Anmeldung

Einige Aktionen bei "Rauf aufs Dach" sind am Samstag nur mit vorheriger Anmeldung möglich.

Eine Auswahl:

8 Uhr und 9 Uhr: kostenloses Pop-up-Yoga auf dem Kulturdachgarten (Fat Cat). Treffpunkt: Rosenheimer Straße 5 (Zugang auf der Südseite, nicht barrierefrei zugänglich). Maximale Teilnehmerzahl: 30. Bitte Matte als Unterlage mitbringen.

10.30 Uhr: Führung auf der Dachterrasse der Deutschen Eiche. Treffpunkt: Reichenbachstraße 13. Maximale Teilnehmerzahl: 20 (barrierefrei).

10 Uhr: Führung Dachgarten wagnisART (Nordschwabing). Treffpunkt: Eingang Gasthaus, Fritz-Winter-Str. 12. Maximale Teilnehmerzahl: 25 (barrierefrei). Anmeldung: info@

10 Uhr: Führung Dachgarten wagnisWest (Freiham). Treffpunkt: Aubinger Allee 42. Maximale Teilnehmerzahl: 25 (barrierefrei). Anmeldung: info@

13 Uhr: Führung Dachgarten Stelzenhaus Dante II,

Treffpunkt: Reinmarplatz 5. Maximale Teilnehmerzahl: 25 (barrierefrei zugänglich).

14 Uhr: Führung Dachgarten Rio Riem. Treffpunkt: Willy-Brandt-Allee 30. Maximale Teilnehmerzahl: 25. Anmeldung: info@

14 Uhr: Führung Dachgarten wagnis4 (Schwabing-West). Treff: Eingang Petra-Kelly-Str. 29. Maximale Teilnehmerzahl: 25 (barrierefrei). Anmeldung: info@

14 Uhr: Führung Gründach Wohnquartier am Südpark, Obersendling. Treffpunkt: Constanze-Hallgarten-Straße 34. Maximale Teilnehmerzahl: 25, nicht barrierefrei zugänglich.

15 Uhr und 17 Uhr: Führung Gründach Laimlight. Treffpunkt: Spielplatz im Innenhof (gelbes Stangengeflecht, Zugang über Zschokkestr. 30 oder über Wilhelm-Riehl-Str. 9. Max. Teilnehmerzahl: 25, barrierefrei.

Mehr Infos, Termine und Anmeldung: www.