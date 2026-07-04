Rauf auf die Münchner Dachgärten: 25 begrünte Rooftops mit Ausblick und Pop-up-Yoga
Einige Dach-Oasen der Stadt kennen (und lieben) die Münchnerinnen und Münchner längst. Der Kulturdachgarten am Fat Cat auf dem alten Gasteig dürfte dazuhören. Oder die "Küche im Kraftwerk" auf dem großen Kare-Möbelhaus in Obersendling.
Dabei gibt es noch sehr viele mehr. Wussten Sie, dass das Stelzenhaus Dante II am Reinmarplatz in Gern eine 400 Quadratmeter große Dachterrasse mit Sandkasten, Spielküche und Rutsche hat, die alle Hausbewohner nutzen dürfen? Dass es in der Lilienthalallee ein Bürohaus mit einer großen Rooftop-Lounge auf den Dach gibt, von der aus man bis zur Allianz Arena schauen kann? Und dass im Wohnquartier am Südpark etliche Bäume und fast 5000 Stauden gepflanzt sind, Bewohner dort garteln, entspannen und sich zum Ratsch treffen können?
25 Dächer in der ganzen Stadt
All das und noch viel mehr kann man sich am Samstag (4.7.) bei "Rauf aufs Dach" anschauen, dem "Tag der Münchner Dachgärten", den es auch schon im vergangenen Sommer gegeben hat. Diesmal sind 25 Münchner Dächer zu besichtigen. Einige davon sind an normalen Tagen nur für Menschen zugänglich, die dort wohnen oder arbeiten.
Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Das städtische Planungsreferat will mit diesem Aktionstag zeigen, was Münchens Dächer den Stadtbewohnern an zusätzlichem Grün- und Freiraum bieten können: Begrünte Dächer sind Lebensraum auch für Tiere und Pflanzen, sie puffern Regenwasser ab (und entlasten die Kanalisation), kühlen bei Sommerhitze – und wenn Photovoltaikanlagen draufstehen, tragen sie auch noch zur nachhaltigen Energieversorgung bei.
Die Dächer der Wohngenossenschaften
Die Dächer, die besichtigt werden können, sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Heuer sind Genossenschaften (wie die Wohnprojekte von Wagnis) besonders engagiert. Sie öffnen ihre Dächer in Riem, am Ackermannbogen, im Domagkpark und in Freiham. Ebenfalls besuchen darf man beispielsweise den Dachgarten des Studierendenwohnheims an der Schwere-Reiter-Straße mit seinen Stauden, Sträuchern, Sitz- und Liegebänken.
Ausblicke von den Ten Towers
Oder das Dach der Jugendkultureinrichtung Färberei in Untergiesing, wo Menschen aus dem Viertel im Community Garten gemeinsam garteln.
Einen der tollsten Ausblicke dürfte das Dach der Ten Towers östlich des Ostbahnhofs bieten – der Bürokomplex mit fünf Turmpaaren soll in den nächsten Jahren zu einem gemischt genutzten Gebäude umgebaut werden, unter anderem für Azubiwohnungen.
Laufkurs und Pop-up-Yoga
Neu ist, dass heuer auf einzelnen Dächern besondere Aktionen angeboten werden. Die Macherei in Berg am Laim etwa bietet einen Laufkurs an (der ist allerdings schon ausgebucht). Auf dem Kulturdachgarten am Fat Cat gibt es morgens zwei kostenlose Yogastunden. Auf der Stadt-Hochalm im Werksviertel dreht sich alles um Schafe. Und auf den noch relativ neuen öffentlichen Dachterrassen am Schwabinger Elisabethmarkt kann man nach der Führung zusammen brotzeiteln.
AZ-Info: Events mit Anmeldung
Einige Aktionen bei "Rauf aufs Dach" sind am Samstag nur mit vorheriger Anmeldung möglich.
Eine Auswahl:
8 Uhr und 9 Uhr: kostenloses Pop-up-Yoga auf dem Kulturdachgarten (Fat Cat). Treffpunkt: Rosenheimer Straße 5 (Zugang auf der Südseite, nicht barrierefrei zugänglich). Maximale Teilnehmerzahl: 30. Bitte Matte als Unterlage mitbringen.
10.30 Uhr: Führung auf der Dachterrasse der Deutschen Eiche. Treffpunkt: Reichenbachstraße 13. Maximale Teilnehmerzahl: 20 (barrierefrei).
10 Uhr: Führung Dachgarten wagnisART (Nordschwabing). Treffpunkt: Eingang Gasthaus, Fritz-Winter-Str. 12. Maximale Teilnehmerzahl: 25 (barrierefrei). Anmeldung: info@ wagnis.org
10 Uhr: Führung Dachgarten wagnisWest (Freiham). Treffpunkt: Aubinger Allee 42. Maximale Teilnehmerzahl: 25 (barrierefrei). Anmeldung: info@ wagnis.org
13 Uhr: Führung Dachgarten Stelzenhaus Dante II,
Treffpunkt: Reinmarplatz 5. Maximale Teilnehmerzahl: 25 (barrierefrei zugänglich).
14 Uhr: Führung Dachgarten Rio Riem. Treffpunkt: Willy-Brandt-Allee 30. Maximale Teilnehmerzahl: 25. Anmeldung: info@ wagnis.org
14 Uhr: Führung Dachgarten wagnis4 (Schwabing-West). Treff: Eingang Petra-Kelly-Str. 29. Maximale Teilnehmerzahl: 25 (barrierefrei). Anmeldung: info@ wagnis.org
14 Uhr: Führung Gründach Wohnquartier am Südpark, Obersendling. Treffpunkt: Constanze-Hallgarten-Straße 34. Maximale Teilnehmerzahl: 25, nicht barrierefrei zugänglich.
15 Uhr und 17 Uhr: Führung Gründach Laimlight. Treffpunkt: Spielplatz im Innenhof (gelbes Stangengeflecht, Zugang über Zschokkestr. 30 oder über Wilhelm-Riehl-Str. 9. Max. Teilnehmerzahl: 25, barrierefrei.
Mehr Infos, Termine und Anmeldung: www.muenchen.de/raufaufsdach
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