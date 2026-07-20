In der Nacht zu Sonntag wurde ein 19‑Jähriger am Stachus brutal überfallen. Aufnahmen eines 70.000-Euro-Videoturms mit Zoomfunktion führten innerhalb einer Stunde zur Festnahme.

Vor einem Jahr installierte die Polizei diesen Überwachungsturm am Stachus.

Am Wochenende wurde ein 19‑Jähriger aus Syrien am Stachus Opfer einer brutalen Gewalttat. Nach Angaben der Polizei sprachen ihn in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Männer an und griffen den jungen Syrer kurz darauf an.

Zusammen fielen die Männer über den 19-Jährigen her, entrissen ihm seine Umhängetasche und machten sich aus dem Staub.

Festnahme nach Raub am Stachus: 70.000-Euro-Videoturm führt zum Erfolg

Glücklicherweise blieb der Überfall nicht unbemerkt: Passanten verständigten die Polizei. Laut den Beamten hatte der 19‑Jährige durch die Tat Verletzungen im Gesicht erlitten. Sofort leiteten die Einsatzkräfte eine Fahndung ein. Mit Erfolg – nur eine Stunde nach der Tat konnte einer der beiden Täter festgenommen werden, teilt die Polizei mit.

Den entscheidenden Hinweis hätten dabei Aufnahmen eines im vergangenen Jahr am Stachus installierten Videoturms geliefert. Die Kameras können heranzoomen und scharfe Gesichtsaufnahmen machen. Kostenpunkt: 70.000 Euro (die AZ berichtete).

Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig

Im Fall des Raubdelikts hat sich die Kamera gelohnt. Anhand der Bilder hätten die Beamten einen der Flüchtigen im Bereich des Hauptbahnhofs entdecken können: Dabei handele es sich um einen 31‑jährigen Iraker ohne festen Wohnsitz.

Der Mann sei in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht worden. Ein Ermittlungsrichter werde nun entscheiden, wie es für ihn weitergeht.

Der zweite Täter sei weiterhin flüchtig. Hinweise zu dem Überfall nimmt das Kommissariat 21 unter Tel. 089 29100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.