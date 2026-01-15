Der 22-Jährige hatte eine Schreckschusspistole sowie zwei Magazine dabei. Polizisten stellten zudem Geld sicher, das vermutlich aus dem Raubüberfall stammt. Die Kripo prüft, ob der Verdächtige für weitere Raubüberfälle in Unterhaching als Täter infrage kommt.

Der Täter betrat die Lidl-Filiale in Unterhaching am Mittwoch kurz vor Geschäftsschluss gegen 20 Uhr. Der Mann hielt einer Kassiererin eine Pistole an den Kopf und verlangte Geld. Die 50-Jährige öffnete daraufhin die Kasse und gab dem Mann Geld. Doch der Täter war damit nicht zufrieden, er verlangte, dass weitere Kassen geöffnet werden. Auch das Geld aus dem Tresor wollte er. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schoss der Täter einmal mit seiner Waffe in die Luft. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Laden. Die Kassiererin blieb unverletzt, erlitt aber nach Polizeiangaben einen Schock. Auch mehrere Kunden, die sich zur Tatzeit im Laden aufhielten, kamen mit dem Schrecken davon.

Polizei nimmt Verdächtigen in Tatortnähe fest

Die Angestellten alarmierten den Polizeinotruf. Eine Streife, die bereits in der Nähe war, nahm einen Verdächtigen noch in der Nähe des Tatorts fest. Es handelt sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um einen 22-Jährigen aus dem Landkreis München. Der Verdächtige hatte eine Schreckschusswaffe sowie zwei Magazine bei sich. Die Beamten stellten bei dem Mann auch Bargeld sicher, das offenbar aus dem Lidl stammte. Der Verdächtige wurde in die Haftanstalt des Präsidiums gebracht. Er soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der entscheidet, ob der 22-Jährige in U-Haft kommt.

Ist der mutmaßliche Räuber ein Serientäter?

Das ermittelnde Kommissariat K21 prüft, ob der Verdächtige für weitere Raubüberfälle in jüngster Zeit in Unterhaching infrage kommt. Zuletzt war am vergangenen Samstag ein Edeka-Markt ebenfalls kurz vor Ladenschluss von einem bewaffneten Mann überfallen worden. Im Kassenbereich forderte der Täter von einem Mitarbeiter unter Vorhalt der Waffe Bargeld. Das nahm er dann selbst aus der Kasse. Zudem forderte er von einer Mitarbeiterin des Backshops in dem Laden die Herausgabe von Bargeld. Insgesamt erbeutete der Täter rund 1000 Euro. Ende Oktober 2025 überfielen zwei Männer in Unterhaching die Rossmann-Filiale.