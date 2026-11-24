Der Täter lässt sich durch halb München chauffieren. An einem See bedrohte er den Fahrer mit einem Messer. Der Täter entkommt mit rund 500 Euro. Was über den Fall bekannt ist.

Ein Mann mit einem Messer hat einen Uber-Fahrer am Lußsee überfallen und ausgeraubt. (Symbolbild)

Ein 55-jähriger Uber-Fahrer aus München hat am Dienstag kurz nach 4 Uhr morgens einen Fahrgast am Münchner Hauptbahnhof aufgenommen. Der Unbekannte wollte an den Lußsee im Westen der Stadt gebracht werden.

Auf der knapp 15 Kilometer langen Strecke bis an den Stadtrand im Münchner Westen verhielt sich der Fahrgast völlig normal und unauffällig. Doch am Ziel angekommen, zog der bisher nicht identifizierte Mann plötzlich ein Messer und bedrohte damit den Chauffeur. Der 55-Jährige übergab dem Täter daraufhin knapp 500 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Uber-Fahrer blieb bei dem Überfall unverletzt.

Fahndung bis in die Morgenstunden

Der 55-Jährige verständigte den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Münchner Kriminalpolizei hat am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Er ist 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, er sprach gebrochenes Englisch. Der Mann trägt einen schwarzen Kinnbart und hat schwarze, glatte Haare. Bekleidet war er mit einer hellen, dünnen Jacke und einer hellen Jeans.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Parkplatzes am Lußsee und der Kreuzkapellenstraße (Aubing-Lochhausen-Langwied) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.