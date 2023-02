Raser zum dritten Mal bei Rennen erwischt

Der Münchner liefert sich im Uni-Viertel mit einer Bekannten ein riskantes Kräftemessen.

München - Passanten riefen am Sonntag kurz vor 23 Uhr die Polizei, als zwei schwere SUVs die Ludwigstraße runter in Richtung Odeonsplatz rasten.

Ein 20-jähriger Disponent aus München in einem Mercedes ML lieferte sich mit einer 23-jährigen Pharmazeutisch-Technischen-Angestellten aus dem Landkreis in einem VW Touareg ein illegales Wettrennen.

Sieben Streifenwagen verfolgen Raser

Beide bretterten über durchgezogene Linien und fuhren zum Überholen auf die Gegenfahrbahn, so ein Polizeisprecher. Am Odeonsplatz wendeten die beiden SUVs und fuhren, so die Polizei, "in ebenso auffälliger Fahrweise, stark beschleunigend, in Richtung Milbertshofen auf der Leopoldstraße weiter". Sieben Streifenwagen nahmen die Verfolgung der Autos auf.

Den Mercedes ML stoppten die Beamten am Isarring bei der John-F.-Kennedy-Brücke, den Touareg in der Schenkendorfstraße. Der 20-Jährige und die 23-Jährige kannten sich schon vor dem Rennen. Die Polizei geht von Vorsatz und einem illegalen Straßenrennen aus. Deshalb mussten beide an Ort und Stelle den Führerschein abgeben. Für den 20-Jährigen ist es das dritte Mal, so die Polizei, dass er bei einem illegalen Rennen erwischt wurde.