Ranking zeigt die beliebtesten Biergärten Deutschlands: Münchner Kultlokal auf Platz eins

Über 100.000 Bewertungen, Millionen Besucher – und jetzt auch Platz eins: Eine Tui-Auswertung kürt den Wirtsgarten im Hofbräuhaus zum beliebtesten Biergarten Deutschlands. Auch weitere Münchner Lokale in den Top Zehn.

Traditionelle Wirtshausmusik wird täglich live gespielt – in der Schwemme und bei schönem Wetter auch direkt im Innenhof.

In München steht ein Hofbräuhaus – und laut Ranking auch der beliebteste Biergarten Deutschlands. Eine Auswertung des Tourismusunternehmens Tui kürt den Wirtsgarten im Innenhof des weltberühmten Traditionshauses auf Platz eins – obwohl es sich streng genommen gar nicht um einen klassischen Biergarten handelt.

Für das "Tui-Biergarten-Ranking“ wurden mehrere Faktoren kombiniert: die durchschnittliche Google-Bewertung, der Anteil an 5-Sterne-Rezensionen sowie die Gesamtzahl der abgegebenen Bewertungen. Letztere spielte offenbar eine entscheidende Rolle – und dürfte maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Hofbräuhaus den Spitzenplatz belegt.

Über 100.000 Google-Bewertungen für das Hofbräuhaus

Mit mehr als 103.000 Google-Bewertungen ist es das mit Abstand meist bewertete Lokal im gesamten Ranking. "Weltberühmt, unverwechselbar, unvermeidlich – das Hofbräuhaus in München ist der bekannteste Biergarten der Welt“, schreibt Tui dazu.

Der Wirtsgarten rund um den Brunnen im Innenhof bietet etwa 450 Sitzplätze und wird bedient. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,3 von 5 Sternen und einem Anteil von 59,3 Prozent an 5-Sterne-Bewertungen liegt er allerdings unter dem Schnitt der übrigen Top Ten.

Platz zwei liegt in Baden-Württemberg

Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Biergarten auf der Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg kommt auf 4,6 Sterne im Durchschnitt und einen Fünf-Sterne-Anteil von 73,8 Prozent. "Wer hier einkehrt, genießt nicht nur Bier und Brotzeit, sondern eines der spektakulärsten Panoramen der Schwäbischen Alb“, heißt es von Tui.

Der Biergarten des Augustiner Kellers landet im Tui-Ranking auf Platz fünf. © Ralph Peters/imago

Die enorme Zahl an Bewertungen verschafft dem Münchner Traditionshaus dennoch den entscheidenden Vorsprung und katapultiert es auf Rang eins.

Augustiner-Keller und Weisses Bräuhaus auch in den Top zehn

Auch weitere Biergärten aus München schaffen es in die Top Ten: Auf Platz fünf landet der Augustiner-Keller, der älteste Biergarten der Stadt. Er überzeugt mit knapp 40.000 Bewertungen und einem Schnitt von 4,4 Sternen.

Ebenfalls vertreten ist der Wirtsgarten des Weissen Bräuhauses im Tal. "Seit Generationen ein fester Anlaufpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen", so Tui. Auf Rang drei im Gesamtranking landet zudem das Bräustüberl Tegernsee. "4,6 Sterne bei über 20.000 Bewertungen sprechen für sich", schreibt das Unternehmen.