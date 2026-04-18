Ranking zeigt die beliebtesten Biergärten Deutschlands: Münchner Kultlokal auf Platz eins
In München steht ein Hofbräuhaus – und laut Ranking auch der beliebteste Biergarten Deutschlands. Eine Auswertung des Tourismusunternehmens Tui kürt den Wirtsgarten im Innenhof des weltberühmten Traditionshauses auf Platz eins – obwohl es sich streng genommen gar nicht um einen klassischen Biergarten handelt.
Für das "Tui-Biergarten-Ranking“ wurden mehrere Faktoren kombiniert: die durchschnittliche Google-Bewertung, der Anteil an 5-Sterne-Rezensionen sowie die Gesamtzahl der abgegebenen Bewertungen. Letztere spielte offenbar eine entscheidende Rolle – und dürfte maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Hofbräuhaus den Spitzenplatz belegt.
Über 100.000 Google-Bewertungen für das Hofbräuhaus
Mit mehr als 103.000 Google-Bewertungen ist es das mit Abstand meist bewertete Lokal im gesamten Ranking. "Weltberühmt, unverwechselbar, unvermeidlich – das Hofbräuhaus in München ist der bekannteste Biergarten der Welt“, schreibt Tui dazu.
Der Wirtsgarten rund um den Brunnen im Innenhof bietet etwa 450 Sitzplätze und wird bedient. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,3 von 5 Sternen und einem Anteil von 59,3 Prozent an 5-Sterne-Bewertungen liegt er allerdings unter dem Schnitt der übrigen Top Ten.
Platz zwei liegt in Baden-Württemberg
Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Biergarten auf der Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg kommt auf 4,6 Sterne im Durchschnitt und einen Fünf-Sterne-Anteil von 73,8 Prozent. "Wer hier einkehrt, genießt nicht nur Bier und Brotzeit, sondern eines der spektakulärsten Panoramen der Schwäbischen Alb“, heißt es von Tui.
Die enorme Zahl an Bewertungen verschafft dem Münchner Traditionshaus dennoch den entscheidenden Vorsprung und katapultiert es auf Rang eins.
Augustiner-Keller und Weisses Bräuhaus auch in den Top zehn
Auch weitere Biergärten aus München schaffen es in die Top Ten: Auf Platz fünf landet der Augustiner-Keller, der älteste Biergarten der Stadt. Er überzeugt mit knapp 40.000 Bewertungen und einem Schnitt von 4,4 Sternen.
Ebenfalls vertreten ist der Wirtsgarten des Weissen Bräuhauses im Tal. "Seit Generationen ein fester Anlaufpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen", so Tui. Auf Rang drei im Gesamtranking landet zudem das Bräustüberl Tegernsee. "4,6 Sterne bei über 20.000 Bewertungen sprechen für sich", schreibt das Unternehmen.
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