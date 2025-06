Ranking: Nur in einer deutschen Stadt pendelt man länger als in München

In München stecken Pendler besonders lange im Berufsverkehr fest. In einer bundesweiten Auswertung wird die bayerische Metropole nur von einer Großstadt in Ostdeutschland übertroffen.

Im Münchner Berufsverkehr verbringen die Pendler pro Tag viel Zeit in ihren Fahrzeugen. Eine hat ausgerechnet, wie lange und wie schnell die Pendler in der bayerischen Landeshauptstadt und 28 anderen deutschen Städten pro Tag unterwegs sind. In diesem Ranking belegt München mit Platz zwei einen Spitzenplatz und liegt nur hinter einer Großstadt in Ostdeutschland.

Die durchschnittliche Pendelstrecke innerhalb Münchens beträgt genau 15,8 Kilometer. Für diesen Wert wurden die Angaben der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen im Jahr 2023 analysiert.

Der Münchner Pendler ist im Schnitt 39,06 Minuten im Berufsverkehr unterwegs

Auf den gesamten Tag umgerechnet benötigt der Münchner Autofahrer für diese Strecke 34,38 Minuten. Wesentlich länger dauert es allerdings im Berufsverkehr. Zwischen 7 und 9 Uhr ist der Münchner Pendler im Schnitt 35,94 Minuten unterwegs. Noch länger dauert es im Feierabendverkehr zwischen 16 und 18 Uhr, hier benötigt der Münchner Pendler für die 15,8 Kilometer bereits 42,18 Minuten und ist damit 17 Prozent länger unterwegs als noch am Morgen. Das heißt, im Schnitt steckt der Münchner Arbeitnehmer mit seinem Pkw pro Tag 39,06 Minuten im Berufsverkehr fest.

Laut einer Auswertung von TomTom verbrachte der Münchner Pendler im Jahr 2024 80 Stunden zusätzlich im Berufsverkehr, im Vergleich zum Jahr 2023 eine Steigerung von 1,5 Stunden.

Münchner Pendler bundesweit auf Platz zwei

Im bundesweiten Ranking unter 29 untersuchten Städten in Deutschland belegt München Platz zwei. Nur in Leipzig stecken die Pendler noch länger im Berufsverkehr. Dort ist die durchschnittliche Pendlerstrecke 20,3 km lang und die Pkw-Fahrer müssen dafür am Morgen 50,55 und zum Feierabend 54,65 Minuten Fahrzeit aufwenden.

Im Münchner Berufsverkehr ist man nicht nur lange, sondern auch ziemlich langsam unterwegs. Im Schnitt fahren in München die Pendler im morgendlichen Berufsverkehr 26,4 km/h schnell, im Feierabendverkehr geht es mit durchschnittlich 22,5 km/h noch langsamer voran.

In Deutschland sind Pendler nur noch in Hamburg, Leipzig, Frankfurt am Main und Berlin langsamer unterwegs. Die Bundeshauptstadt bildet hier das Schlusslicht, Pendler sind hier im Schnitt mit 19 bzw. 17,4 km/h besonders lahm unterwegs.