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Radunfälle in München: Zwei Radfahrer bei Stürzen schwer verletzt

Das schöne Wetter am Wochenende hat viele Radler raus ins Freie gelockt. Für zwei von ihnen endete der Ausflug im Krankenhaus. Ein Münchner erleidet beim Sturz am Isar-Radweg eine Hirnblutung. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
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Der Radlweg entlang der Isar ist bei Sportbegeisterten sehr beliebt. (Symbolbild)
Der Radlweg entlang der Isar ist bei Sportbegeisterten sehr beliebt. (Symbolbild) © IMAGO/Hanna Wagner

Ein 45 Jahre alter Münchner ist am Sonntagnachmittag gegen 13.25 Uhr im Bereich des Isar-Radwegs schwer gestürzt. Der Mann war abseits mit einem Mountainbike auf der östlichen Isarseite in Richtung Grünwald unterwegs. Nach Polizeiangaben brachte ihn eine Baumwurzel zu Fall.

Der Mann trug einen Radlhelm, erlitt aber trotzdem schwere Kopfverletzungen. Er erlitt eine Hirnblutung und eine Gehirnerschütterung. Der Radler wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls an der Isar

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der Münchner war alleine unterwegs, niemand hat den Sturz gesehen, nur einige Radler haben ihn aus der Entfernung gehört. Hinweise an die Polizei unter, Telefon 089/29100.

Radlerin stürzt bei Sauerlach im Landkreis München

Ebenfalls am Sonntag gegen 13.10 Uhr befuhr eine 25-jährige Fahrradfahrerin aus dem Landkreis München auf  einem Mountainbike nahe Sauerlach den Feldweg neben der Staatsstraße 2070 in Richtung Altkirchen. Ihr Freund begleitete sie bei dem Ausflug.

Sie stürzte laut Polizei ohne Fremdeinwirkung und wurde schwer am Kopf verletzt. Auch sie kam mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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  • cs23 vor einer Stunde / Bewertung:

    So viel ich weiss sind viele der „Trails“ offiziell nicht freigegeben bzw. deren Nutzung durch Radfahrer untersagt.

    Trotzdem wünsche ich den Verunglückten baldige und vor allem vollständige Genesung.

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  • Wickie712 vor 2 Stunden / Bewertung:

    Manche Unfälle sind aber Nutzerbedingt herbeigeführt, weil man die richtigen Wege verlässt.
    ________________________________________________________________________________________________
    Am Sonntag in der früh nichts am Ammersee bei Stegen losgewesen (außer ein VW Bus eines Österreichers auf dem Radweg unter der Ammerbrücke), aber Mittags bei Stegen ein Grauen dort lang zu radeln.

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  • Radl Rainer vor 2 Stunden / Bewertung:

    1. Gute Besserung und vollständige Genesung an alle hier betroffenen
    2. Helme sind keine Wunderhelme
    3. Viele Leute fahren nur MTB, weil es keine ordentlichen, asphaltierten Radwege gibt, wie an der Staatsstraße 2070 im zweiten Fall. Hier versagt die CSU-Regierung seit Jahrzehnten vollständig, während z.B. in BaWü schon längst ein großes Ausbauprogramm für Radwege an Landstraße in der Umsetzung ist.

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