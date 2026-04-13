Radlfans aufgepasst: München wird wieder zur E-Bike-Hauptstadt
READY FOR E-BIKE – schon zum neunten Mal sind die E BIKE DAYS München powered by Burgenland den Olympiapark an drei Tagen der Place to be für Radl-Fans – inklusive Pumptrack, Trails und Deutschlands größter E-Bike Endkundenmesse, die Veranstalter erwarten mehr als 130 Marken.
Am 24. April 2026 beginnt die dreitägige Veranstaltung, die sich an alle Fahrradbegeisterte richtet. Der Eintritt sowie alle Mitmach- und Bühnenprogramme und das Testen der E-Bikes sind kostenlos – die Anmeldung ist ab sofort bequem online möglich sowie bei der Veranstaltung vor Ort möglich.
Ein vielfältiges Angebot nicht nur an E-Bikes
Schon zum dritten Mal ist die Bike-Urlaubsregion Burgenland als Presenting-Partner dabei. Mit rund 300 Sonnentagen im Jahr und Österreichs längster Radsaison bringt das Burgenland echtes Bike-Urlaubsfeeling nach München. Besonderes Highlight: eine 30 Quadratmeter große Sonnenterrasse mit bestem Blick über das Eventgelände. Die Weinverkostung und ein Foodtruck mit heimischen Streetfood-Spezialitäten runden das Genussangebot für die Besucher der E BIKE DAYS München ab.
Kompetente Beratung vor Ort
Die E BIKE DAYS München sind ein Treffpunkt für Fahrradbegeisterte, Familien und alle, die das E-Bike für sich entdecken möchten. Im Olympiapark – zwischen Hans-Jochen-Vogel-Platz und Olympiasee – entsteht ein wahres Paradies für alle Bike-Begeisterten. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern präsentieren die Marken mehr als 1.000 E-Bikes, die Besucherinnen und Besucher vor Ort ausprobieren, testen und direkt erwerben können. Kompetente Fachberatung begleitet das vielfältige Angebot.
Was die E BIKE DAYS für uns ganz klar ausmachen, sind die besondere Location im Olympiapark und das Publikum. Durch die zentrale Lage des Events und die unmittelbare Nähe zu den Bergen erreichen wir hier viele verschiedene Zielgruppen.
"Wir sind produktseitig breit aufgestellt und sprechen damit ein vielfältiges Publikum an – für uns der perfekte Auftakt in die Outdoor-Eventsaison."
Gravel und E-MTB
Gravel und E-MTB liegen voll im Trend – auch im E-Bike-Segment. Passend dazu bringen zahlreiche Aussteller ihre neuesten Modelle und Innovationen mit nach München und präsentieren sie dem Publikum im Rahmen der E BIKE DAYS.
Die E BIKE DAYS ziehen jedes Jahr ein starkes, innovationsoffenes Publikum an,
"München zählt zu unseren strategisch wichtigsten Städten. Hier ist unser Flagship Store beheimatet und die Stadt gilt als Hotspot für urbane Mobilität. Das Gelände im Olympiapark bietet perfekte Teststrecken, um unsere Modelle unter echten Bedingungen auszuprobieren."
Als Hauptpartner des Events sind die Marken Specialized, Shimano, Giant, Abus, Decathlon und Tunap Sports vertreten.
Öffnungszeiten
• Freitag 24. April 2026 | 12.00 – 19.00 Uhr
• Samstag 25. April 2026 | 10.00 – 19.00 Uhr
• Sonntag 26. April 2026 | 10.00 – 17.00 Uhr
Programm und Testmöglichkeiten bei den E BIKE DAYS München powered by Burgenland:
E-Bike-Teststrecken – powered by Specialized:
E-MTB: ca. 2 km | über 100 hm | erhebliche Anstiege
E-Urban: ca. 2 km | 100 hm | Anstieg auf den Olympiaberg
Abwechslungsreiches Bühnenprogramm:
TUNAP SPORTS BIKE SERVICE STATION – professionelle Fahrradreinigung
SHIMANO Technikparcours an den Terrassenstufen
Decathlon Family Area mit Pumptrack sowie Programm für Groß und Klein
ABUS-Fahrradparkplatz und Helmverleih
Verkauf vor Ort zu attraktiven Messepreisen
SHIMANO Fahrtechnik-Training, Anmeldung jeweils 30 Minuten vorher vor Ort
Informationen sowie das vollständige Programm und alle Aussteller der Veranstaltung gibt es unter ebikedays.de.
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