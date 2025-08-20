AZ-Plus
Radlerin von Lkw überrollt – 80-jährige Münchnerin kommt bei Unfall ums Leben

Am Dienstagnachmittag hat sich im Münchner Osten in der Heinrich-Wieland-Straße ein tödlicher Unfall ereignet.
André Wagner |
An der Kreuzung Heinrich-Wieland-Straße/ St.-Veit-Straße wurde eine 80-jährige Radfahrerin von einem Betonmischer überrollt und starb kurz darauf im Krankenhaus.
An der Kreuzung Heinrich-Wieland-Straße/ St.-Veit-Straße wurde eine 80-jährige Radfahrerin von einem Betonmischer überrollt und starb kurz darauf im Krankenhaus. © Thomas Gaulke
München muss erneut eine Verkehrstote beklagen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Heinrich-Wieland-Straße, im Stadtteil Neuperlach, eine 80-jährige Radfahrerin aus München von einem Lkw erfasst. 

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis München mit einem Betonmischer auf der Heinrich-Wieland-Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Kreuzung zur St.-Veit-Straße wollte er an der grünen Ampel nach rechts in diese einbiegen.

Radfahrerin wird von Betonmischer überrollt

Zur gleichen Zeit war die 80-jährige Radfahrerin auf dem parallel zur Heinrich-Wieland-Straße verlaufenden Radweg unterwegs, ebenfalls Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung wollte sie, auch bei grüner Ampel, die St.-Veit-Straße geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Lkws mit der Radfahrerin, die dadurch unter das Fahrzeug geriet und von diesem überrollt wurde. Die 80-Jährige wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Ob der Lkw-Fahrer die Radlerin nicht sehen konnte, weil sie sich im toten Winkel befand, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Beim Lkw-Fahrer wurde, wie in diesen Fällen üblich, ein Alkoholtest durchgeführt, dieser was allerdings negativ. 

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Heinrich-Wieland-Straße teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet, sodass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kam.

