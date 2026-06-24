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Radio Gong 96.3 ist Münchens klare Nummer 1 – Reichweitenrekorde und Auszeichnungen bestätigen Erfolgskurs

Radio Gong 96.3 bleibt der mit Abstand meistgehörte Radiosender Münchens. Das bestätigt die aktuelle Funkanalyse Bayern, die bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg vorgestellt wurde. Damit verteidigt der Sender seine Marktführerschaft in der Landeshauptstadt und bleibt zugleich Bayerns reichweitenstärkstes Lokalradio.
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Das Team von Gong 96.3 freut sich über die aktuellen Reichweitenrekorde.
Das Team von Gong 96.3 freut sich über die aktuellen Reichweitenrekorde. © Radio Gong 96.3

Die neuesten Reichweitenzahlen unterstreichen die außergewöhnliche Marktstellung von Radio Gong 96.3: Kein anderer Münchner Radiosender erreicht mehr Hörerinnen und Hörer.

Gong 96.3 bleibt Marktführer in München

Die Mike Thiel-Show ist mit Abstand die meistgehörte Münchner Morningshow. Besonders bemerkenswert: Im Stereoempfangsgebiet München liegt Radio Gong 96.3 in der Durchschnittsstunde sogar vor den landesweiten Programmen Antenne Bayern und Bayern 3 und bestätigt damit seine herausragende Position im stärksten Radiomarkt Bayerns.

Digitale Programme auf Wachstumskurs

Gleichzeitig wachsen auch die digitalen Programme der Senderfamilie weiter. Die DAB+-Only-Angebote "089Kult" und "Gong 96.3 in Ingolstadt"  verzeichnen Reichweitenzuwächse und bestätigen die Digitalstrategie des Unternehmens.

Doppelte Auszeichnung beim BLM-Medienpreis

Neben den herausragenden Reichweiten wurde Radio Gong 96.3 in diesem Jahr auch gleich doppelt mit dem renommierten BLM-Medienpreis ausgezeichnet. Prämiert wurde zum einen die Schaufenstershow mit Morningman Mike Thiel und Natalie Diehl. Zum Jahresstart haben die beiden Moderatoren die Mike Thiel-Show eine Woche lang live aus einem Schaufenster am Münchner Marienplatz gesendet, um auf nachhaltiges Einkaufen und die Attraktivität unserer Innenstädte aufmerksam zu machen. Zum anderen erhielt Felix Meindorfer für die Moderation der Feierabendshow die begehrte Auszeichnung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.

Hinter diesen Erfolgen stehen Leidenschaft, Kreativität und ein außergewöhnliches Team (Programmchef Matthias Ulrich).
Hinter diesen Erfolgen stehen Leidenschaft, Kreativität und ein außergewöhnliches Team (Programmchef Matthias Ulrich). © Gong 96.3

Hinter diesen Erfolgen stehen Leidenschaft, Kreativität und ein außergewöhnliches Team. Dieses Zusammenspiel ist die Grundlage unseres Erfolgs – und Ansporn, auch künftig die besten Radiomomente für München zu schaffen.

Programmchef Matthias Ulrich sieht die Entwicklung als Bestätigung der täglichen Arbeit des Teams

"Die aktuelle Funkanalyse bestätigt eindrucksvoll, dass gut gemachtes Lokalradio auch im digitalen Zeitalter nichts von seiner Relevanz verloren hat. Im Gegenteil: Wer nah an den Menschen ist, starke Inhalte bietet und seine Region versteht, wird mit herausragenden Reichweiten belohnt. Besonders stolz macht uns, dass wir diese Reichweitenstärke mit vielfach ausgezeichneter Programmarbeit verbinden. Bei Radio Gong 96.3 gehören journalistische Qualität, kreative Ideen und große Reichweiten untrennbar zusammen", sagt Johannes Ott, Geschäftsführer von Radio Gong 96.3.

Bei Radio Gong 96.3 gehören journalistische Qualität, kreative Ideen und große Reichweiten untrennbar zusammen (Geschäftsführer Johannes Ott).
Bei Radio Gong 96.3 gehören journalistische Qualität, kreative Ideen und große Reichweiten untrennbar zusammen (Geschäftsführer Johannes Ott). © Radio Gong 96.3

Über Radio Gong 96.3

Radio Gong 96.3 ist seit 1985 die Heimat der größten Hits für München und die Region. Mit seinen UKW- und DAB+-Programmen erreicht die Sendergruppe täglich Hunderttausende Hörerinnen und Hörer und gehört zu den erfolgreichsten privaten Lokalradioanbietern Deutschlands.

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