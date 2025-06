Eine Verkettung tragischer Umstände hat in Schwabing zu einem schweren Verkehrsunfall geführt: Eine Münchnerin radelt in falscher Richtung und über eine rote Ampel. Zeitgleich kommen sich zwei Autos in die Quere, beim Ausweichmanöver verliert der Mercedesfahrer die Kontrolle.

Durch eine Verkettung unglücklicher und tragischer Umstände ist eine 27-jährige Radlerin aus München am Samstagnachmittag an der Kreuzung Ingolstädter- und Milbertshofener Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Die Radfahrerin war nach Informationen der Polizei auf dem westlichen Radweg der Leopoldstraße stadtauswärts in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Milbertshofener Straße fuhr sie geradeaus weiter. „Nach aktuellem Kenntnisstand“, so eine Polizeisprecherin am Sonntag, „zeigte die für die 27-Jährige geltende Ampel Rotlicht“.

Radlerin in falscher Richtung überfährt Rotlicht

Damit nicht genug, war die Münchnerin auf dem Radweg quasi als Geisterradlerin in die falsche Richtung unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Zu allem Überfluss wurde die 27-Jährige nur Sekunden später in einen schweren Unfall verwickelt.

Tragischerweise kamen sich nämlich genau im selben Augenblick an der Kreuzung zwei Autos in die Quere.

Eine 52-Jährige aus München fuhr mit einem Seat auf der Milbertshofener Straße in Richtung Ingolstädter Straße. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Ingolstädter abbiegen. Dabei geriet sie aber mit ihrem Auto zu weit auf die Spur des Gegenverkehrs.

Dort war ein 34-Jähriger aus München mit einem Mercedes auf der Domagkstraße unterwegs. Er wollte laut Polizei in Richtung Ingolstädter Straße, um die geradeaus zu überqueren und auf der Milbertshofener Straße weiterzufahren. Allerdings war der Mercedesfahrer nach Polizeiangeben offenbar mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ und damit zu schnell unterwegs. Der 34-Jährige steuerte seinen Mercedes nach rechts, um dem entgegenkommenden Seat der 52-Jährigen auszuweichen. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über den Benz.

Mercedes-Fahrer zu schnell unterwegs

Der Mercedes erfasste die Radlerin. Die 27-Jährige wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter weit auf den Boden geschleudert und erlitt dabei schwerere Verletzungen. Der Mercedes krachte zudem gegen den Ampelmast an der Kreuzung sowie zwei auf einem Grünstreifen geparkten Fahrrädern. Erst anschließend kam der Benz auf dem Geh- und Radweg in der Milbertshofener Straße zum Stehen.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Radlerin in ein Krankenhaus. Die 27-Jährige hatte Schürfwunden und Prellungen erlitten.

Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden, unter der Telefonnummer 089//6216-3322.