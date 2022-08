Rad-EM in München: Temporäre Parkverbote in der Stadt

Wegen Radrennen bei den European Championships wird es im gesamten Stadtgebiet temporäre Halteverbote geben. Wer sich nicht daran hält, wird abgeschleppt.

München - Autofahrer, aufgepasst! Wegen der kommenden European Championships in München (11. bis 21. August) werden in der Stadt vorübergehende Halteverbote eingerichtet.

Wie die Polizei mitteilt, wird es insbesondere an den beiden Sonntagen (14. und 21. August) zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Nicht nur in München, sondern auch im südlichen und westlichen Oberbayern.

Grund dafür sind zwei Radrennen, die in Murnau am Staffelsee und Landsberg am Lech starten und anschließend in München am Odeonsplatz enden. Vor der Zieleinfahrt fahren die Teilnehmer aber noch einige Runden durch die Stadt. Dafür werden auf der Strecke und auch im übrigen Stadtgebiet Halteverbote aufgestellt.

"Wir bitten Sie diese verkehrsrechtlichen Anordnungen, die bereits einige Tage vorher zu sehen sind, zu berücksichtigen", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Wer entlang der Radrennstrecke parkt, wird abgeschleppt. Die Halter müssen ihre Fahrzeuge bereits vor dem Start der Veranstaltung entfernen, damit der Aufbau störungsfrei vollzogen werden kann. Die Route der Radrennen sowie weitere Details gibt es .