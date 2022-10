Quinoa geht auch bio und regional

Wie bayerisches Superfood für nährstoffreiche Vielfalt auf dem Teller sorgt. Chia-Samen, Gojii-Beeren oder doch Açai?

29. Oktober 2022 - 06:57 Uhr

Lebensmittel mit vielen Nährstoffen, auch Superfood genannt, sind bei vielen ein Muss auf dem gesunden Teller. Neben den exotischen Lebensmitteln gibt es auch von heimischen Erzeugerinnen und Erzeugern leckere Alternativen, die zudem noch durch kurze Transportwege überzeugen. Zum Beispiel in Bayern, genauer gesagt in Schrobenhausen bei Familie Horsch – hier wird neben den Klassikern wie Kartoffeln und Roggen auch das Superfood Quinoa angebaut. Zertifiziert mit dem Bayerischen Bio-Siegel ist die nachvollziehbare, ökologische Herkunft garantiert.

Bio aus Bayern. © StmELF

Quinoa bietet viele Vorteile

Seit 2020 baut Familie Horsch auf ihrem Biohof Quinoa an. Die Kulturpflanze, die eigentlich aus Südamerika stammt, bietet eine Vielzahl von Nährstoffen. Sie liefert alle neun essentiellen Aminosäuren, enthält Zink, Eisen und Magnesium und ist zudem sehr eiweißhaltig.

Erzeugt, verarbeitet und gelagert in deiner Region. © StmELF

In Schrobenhausen ist der Nährstoff-Held in Bio-Qualität – zertifiziert mit dem – erhältlich. Quinoa hat einen weiteren Vorteil: Die Pflanze kommt auch mit wenig Wasser gut klar. Denn die leichten Böden in Schrobenhausen (auch als Spargel-Paradies bekannt) speichern nur wenig Wasser, die Region kämpft mit der Trockenheit. Auf der Suche nach einer Pflanze für diese besonderen Gegebenheiten kam Familie Horsch schnell auf Quinoa. Was regional angebaut wird, muss nicht weit transportiert werden. Das ist gut fürs Klima. Außerdem ist es einfach gut zu wissen, woher die Lebensmittel kommen.

Alle Produkte mit dem Bayerischen Bio-Siegel sind echte Heimat-Helden. © StmELF

Das Bayerische Bio-Siegel unterstützt Landwirtinnen und Landwirte

Neben Quinoa sind auch alle anderen Produkte wie zum Beispiel Kartoffeln und Getreideprodukte vom Biohof Horsch mit dem zertifiziert.

Das Bayerische Bio-Siegel hebt die Regionalität der Lebensmittel hervor und zeigt zudem die hohe Qualität. Die Menschen sehen so auf den ersten Blick, dass die Produkte ökologisch produziert wurden und aus Bayern stammen. Zudem unterstützt das Bayerische Bio-Siegel uns Landwirtinnen und Landwirte – und das finde ich sehr besonders. Stefan Horsch, Landwirt

Und dann verrät der Landwirt auch gleich noch sein Lieblingsessen: Die eigens angebaute Quinoa verfeinert mit Bio-Spargel aus Schrobenhausen. Denn auch das ist eine Besonderheit von Quinoa: Das Getreide kann vielfältig in den verschiedensten Gerichten als Hauptzutat sowie als Beilage eingesetzt werden. Dazu ist es auch noch wahnsinnig lecker – und die regionale Bio-Qualität sorgt für das gute Gewissen beim Genießen.

Ein Genuss für alle Sinne. © StmELF

Das steht für ein regionales Bio-Qualitätsversprechen: Wenn ein Produkt das Siegel trägt, dann erfüllt es weit mehr als die gesetzlichen Vorgaben für Öko-Produkte. Die Kriterien orientieren sich an den in Bayern aktiven Öko-Anbauverbänden Bioland, Biokreis, Demeter und Naturland. Dazu kommt die Garantie: Alle Produkte mit dem Bayerischen Bio-Siegel sind echte Heimat-Helden: erzeugt, verarbeitet und gelagert in der Region.