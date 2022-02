Quartiersstudie: Was sich Münchner für ihren Wohnort wünschen

Eine aktuelle Studie zeigt, wie die Münchner ticken und welche Dinge ihnen bei ihrem Wohnort besonders wichtig sind. Zum Teil gibt es große Unterschiede zum Deutschland-Durchschnitt.

Wie wollen die Münchner in Zukunft leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine aktuelle Studie. (Archivbild)

München - Die Münchner schätzen eine enge Verknüpfung mit ihrem Wohnquartier sowie viele kulinarische Angebote, die am besten auch zu Fuß erreichbar sind. Außerdem ist ihnen Internationalität, Nachhaltigkeit und eine durchmischte Nachbarschaft wichtig.

Das geht aus der aktuellen Quartiersstudie von DC Development hervor, für die das Unternehmen vom Meinungsforschungsinstitut Civey unterstützt wurde. Für die Studie wurden deutschlandweit 10.000 Personen befragt, wie sie in Zukunft leben wollen und was ihnen im Hinblick auf ihren Wohnort besonders wichtig ist.

Studie zeigt: Münchner legen großen Wert auf Gastro

Für die Münchner neben der Lage ihres Wohnorts besonders wichtig: das kulinarische Angebot in der Nähe. Das gaben 39,7 Prozent der Befragten an, der Deutschland-Schnitt beträgt hier lediglich 22,3 Prozent. Zudem ist den Münchnern besonders wichtig, dass Supermärkte und Drogerien, aber auch Gastronomie und Einzelhandel fußläufig erreichbar sind.

Der Biergarten in der Nähe, am besten fußläufig erreichbar. Das wünschen sich viele Münchner. (Archivbild) © Kneffel/dpa

Auch auf das kulturelle Angebot am Wohnort legen die Münchner mit 35,6 Prozent Zustimmung großen Wert, der nationale Durchschnittswert liegt hier bei nur 23 Prozent. Noch wichtiger ist den Münchnern allerdings, dass es Naherholungsflächen wie Grünanlagen oder Parks in der Nähe gibt (64,9 Prozent) und dass der Wohnort gut an den ÖPNV angeschlossen ist (58 Prozent).

Identifikation mit Wohnviertel ist Münchnern besonders wichtig

Rund die Hälfte der befragten Münchner (48,1 Prozent) gab an, sich am häufigsten zu Fuß fortzubewegen, 34,6 Prozent der Bewohner gaben Bus, Bahn und Tram als häufigstes Verkehrsmittel an. Der Deutschland-Schnitt beträgt hier lediglich 11,5 Prozent.

Doch am wichtigsten ist für die Münchner die Identifikation mit dem eigenen Wohnviertel (75 Prozent), für 34,4 Prozent davon ist das sogar sehr wichtig. Viele Bewohner haben den Wunsch, dass sich in ihrer direkten Nachbarschaft viele verschiedene Altersgruppen (46,4 Prozent) und Nationalitäten (21 Prozent) befinden. Auch gemeinsame politische Werte sind vielen Münchnern der Studie zufolge wichtig.

Bei Hofflohmärkten kommen Nachbarn und Besucher ins Gespräch. Der Studie zufolge ist die "Durchmischung" der Nachbarschaft den Münchnern sehr wichtig. (Archivbild) © dpa

Wunsch nach "modernem Dorf in der Stadt"

Eine Erkenntnis, die sich laut DC Development mit dem Gesamtergebnis der Studie deckt: Nicht nur die Münchner wünschen sich ein "modernes Dorf in der Stadt". Was das bedeutet? "Lokale Verbundenheit, kurze Wege und eine gemeinschaftliche Verbundenheit mit dem eigenen Wohnviertel in der Kombination mit der Urbanität und Modernität der Großstadt."

AZ-Umfrage zur Quartiersstudie