AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Gefahr für Schiffe und Rohre: Quagga-Muschel bedroht jetzt auch den Starnberger See

Gefahr für Schiffe und Rohre: Quagga-Muschel bedroht jetzt auch den Starnberger See

Nach Chiemsee und Bodensee ist jetzt auch der Starnberger See betroffen: Die invasive Muschelart könnte Schäden an Infrastruktur und Umwelt verursachen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Quagga-Muscheln sind nun auch im Starnberger See nachgewiesen worden. (Archivfoto)
Quagga-Muscheln sind nun auch im Starnberger See nachgewiesen worden. (Archivfoto) © Felix Kästle/dpa

Die invasive Quagga-Muschel hat sich in einem weiteren großen Gewässer in Südbayern angesiedelt. Nach dem Chiemsee und dem Bodensee ist nun auch der Starnberger See betroffen. "Noch ist davon auszugehen, dass sich die Verbreitung im Starnberger See im Anfangsstadium befindet. Breitet sie sich weiter aus, kann sie zu nicht unerheblichen Problemen führen", berichtete das Landratsamt Starnberg.

Nach Angaben der Behörde könne die Muschel Schiffsrümpfe und Bojen überwuchern, Wasser- und Abwasserleitungen verstopfen, Fischernetze zerstören oder die Motorkühlung von Booten lahmlegen. Badegäste könnten sich an der scharfkantigen Muschel verletzen. Die Kreisbehörde will nun mit Experten über Maßnahmen beraten.

Schiffsverkehr schleppt Muschelart ein

Am Chiemsee wurde die Quagga-Muschel, die auch andere Arten gefährdet, 2024 erstmals entdeckt. Am Bodensee bereitet die Art schon einige Jahre länger Probleme.

Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) prüft deswegen derzeit, ob eine Bootsreinigungspflicht für das Gewässer beschlossen werden soll. Dadurch soll verhindert werden, dass an den Booten festhängende Muscheln in andere Regionen verschleppt werden. Die Muschel stammt ursprünglich aus dem Schwarzmeerraum und ist vermutlich durch den Schiffsverkehr in die heimischen Gewässer gebracht worden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 13 Minuten / Bewertung:

    Auch die Seen werden bunt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.