Münchens älteste Faschingsgesellschaft, die Narrhalla, präsentiert stolz ihren neuen, beeindruckenden Prunkwagen. Mit 14 Metern Länge und bunten Designs wird er beim Festumzug der Damischen Ritter für Aufsehen sorgen.

Letzte Woche wurde mit dem Dekorieren begonnen – nach über drei Monaten Arbeit, in denen aus einem gebrauchten Tieflader ein imposanter Prunkwagen entstanden ist.

Er ist leuchtend blau, übersät von Punkten und riesig: stattliche 14 Meter lang, 2,50 Meter breit und rund 3,80 Meter hoch. Klingt wie ein Dino, wie ein Fantasiemonster – und ein Gigant ist er tatsächlich: der neue Prunkwagen von Münchens Faschingsgesellschaft Narrhalla.

Bislang waren deren Prinzenpaar, das Narrhalla-Präsidium, Elferrat und Co. beim Festumzug der Damischen Ritter (der am Sonntag wieder durch die Stadt ziehen wird) immer nur mit einem recht bescheidenen Wagen dabei. Der Laster wurde jedes Jahr extra für den Umzugstag entsprechend hübsch hergerichtet. Er war im Grunde aber viel zu klein und wenig repräsentativ für Münchens älteste Faschingsgesellschaft, die alljährlich auch das offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt stellt.

Schausteller-Chef Siegfried Kaiser steuerte auch Karussellpferde bei. © Annette Baronikians

"Wir träumen schon lang von einem Prunkwagen"

Mit dem neuen Prunkwagen brechen jetzt andere Zeiten an. Wie er so dasteht in seiner ganzen Größe auf einem Gelände in Ismaning, kommen einem unwillkürlich Gedanken an die berühmten Festumzüge in Köln oder Düsseldorf. Das strahlende Gesicht von Narrhalla-Vizepräsident Werner Trollmann spricht für sich.

"Wir haben uns schon länger einen eigenen Prunkwagen gewünscht. Träumen kann man ja", sagt Trollmann der AZ. Und manchmal werden Träume wirklich wahr! Bei der Narrhalla fing alles im Juni letzten Jahres an, als plötzlich der Anruf des befreundeten Schaustellers Sascha Kaiser kam.

Übten schon, vom Podest zu winken: (v.l.) Narrhalla-Vize Werner Trollmann, Elferrat Max Rubelius, Schausteller Max Kaiser und Kevin Karow. © Annette Baronikians

Über seine Kontakte hatte Kaiser erfahren, dass in Nordrhein-Westfalen ein Kollege einen gebrauchten Tieflader verkaufen will, der für den Umbau zum Festwagen bestens geeignet wäre. Letztendlich ging das Ganze so aus, dass Sascha Kaiser sogar zum großen Hauptsponsor des gesamten Narrhalla-Wagens wurde.

Entrostet, grundiert, lackiert, Holzplatten zugeschnitten...

Der gebrauchte Tieflader wurde im Herbst nach Ismaning gebracht, wo die bekannte Wiesn-Schaustellerfamilie Kaiser auch ihre Hallen hat. Dort machten sich Mitglieder der Familie Kaiser und der Narrhalla – allesamt selbstverständlich ehrenamtlich – sogleich an die Arbeit.

Beeindruckend: Mit Zugmaschine steht der Narrhalla-Prunkwagen in Ismaning bereit für den ersten Einsatz beim Umzug der Damischen Ritter. © Annette Baronikians

Erst wurde entrostet, grundiert, lackiert und vieles mehr, dann eine aufwendige Konstruktion mit Unterbau und Plattform gebaut. "Wir haben ja alle Werkstätten hier", sagt Senior-Chef Siegfried Kaiser, um gleich die Schlosserei zu zeigen, in der unter manch anderem das kunstvoll gedrehte Eisengestänge der Brüstung entstanden ist.

Über drei Monate wurde unter Federführung von Narrhalla-Elferrat Max Rubelius in jeder freien Minute am Großprojekt "Prunkwagen" gearbeitet. Die passend zugeschnittenen Holzplatten für die Verkleidung der Wagenkonstruktion kamen von Vizepräsident und Messebauer Werner Trollmann, der selbst oft in Ismaning fleißig dabei war.

Prunkstück an der Front: Eine Narrhalla-Krone

"Unseren Wagen so schrittweise entstehen zu sehen, war unglaublich", erzählt Max Rubelius, während er noch an einer Abdeckung für einen der Lautsprecher werkelt. Kevin Karow von der Familie Kaiser und Saschas Sohn Max (17), der viele der Schweißarbeiten erledigt hat, kümmern sich um den letzten Feinschliff der Deko. Per Hand wurden auf den final lackierten Wagen bunte Punkte und Schriftzüge aufgebracht.

Vorne schmückt das Prunkgefährt eine Narrhalla-Krone, die vor vielen Jahren mal einen Prinzenwagen geziert hat. Hinten gibt’s zwei Karussellpferde, die von den Kaisers beigesteuert wurden.

Die AZ ist dabei, als Werner Trollmann, Max Rubelius, Max Kaiser und Kevin Karow zum ersten Mal auf das oberste Podest des Prunkwagens steigen. Die Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Gemeinsam wird lachend gewunken, ganz so, wie es am Sonntag, den 8. Februar, zum ersten Mal beim Festumzug der Damischen Ritter sein wird. Dann werden allerdings auch die großen Bonbon-Wurfboxen des Prunkwagens proppenvoll sein.