Vor mehr als einem Jahr wurde ein Mann im Alten Botanischen Garten so schwer getreten, dass er starb. Jetzt beginnt der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes im Alten Botanischen Garten in München beginnt am heutigen Montag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 31 Jahre alte Angeklagte soll den betrunkenen Mann am Morgen des 25. September 2024 nach einem Streit regelrecht totgetreten haben.

Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor – sieben Verhandlungstage angesetzt

Laut Staatsanwaltschaft trat er ihm mit einem gezielten, wuchtigen Tritt gegen den Kopf. Der Mann fiel zu Boden, prallte auf den Hinterkopf und starb wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31 Jahre alten Angeklagten Mord vor, das Landgericht München I hat sieben Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte am 16. Dezember fallen.